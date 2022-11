Potenciar Trabajo: Tolosa Paz anunció la baja de planes sociales por "incompatibilidades"

se dieron de baja 2243 planes porque sus titulares usaron el dinero para comprar dólar ahorro o bien registraron altos consumos en dólares con tarjeta de crédito.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció este viernes la baja de más de dos mil planes sociales por "incompatibilidades" en el padrón de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.En el marco de una conferencia de prensa, la funcionaria detalló que“Al 99,7% de los que están hoy en el Potenciar Trabajo les corresponde este ingreso.. He requerido información y son 430 los que compraron dólares ahorro en los últimos seis meses y, desde que rige la norma, hace 26 meses, son 2098 personas las que compraron dólar ahorro... esas personas quedarán excluidas”, afirmó.En ese sentido, habló también sobre los que realizarony detalló: “Unos 85 mil beneficiarios hicieron compras con tarjeta de crédito en moneda extranjera, en promedio, por 1,55 dólares. Por ejemplo, para descargar una aplicación. Sin embargo, 145 han adquirido compras desde los 100 hasta los 50 mil dólares en 26 meses. Son 145 bajas. No hay vulnerabilidad social en esos casos”.“No es incompatible tener el Potenciar Trabajo y tener un auto de más de 10 años de antigüedad, o una moto. Son datos importantes... se estigmatizó a muchos hombres y mujeres. No vamos a permitir el intento de doble estigmatización: de las personas que reciben el plan y del Estado que es eficiente en su control”, remarcó Tolosa Paz.“Son 2243 personas las apartadas del padrón, es solo el 0,3% del Potenciar Trabajo”, insistió y agregó: “Tambiény, aunque en montos menores, fueron sostenidos en el tiempo en los 26 meses. Se va a analizar cada caso”.