Tiembla JXC en Córdoba: Juez destrozó a Macri por negociar con sucesor de Schiaretti

🗣 "Es una decisión que ha tomado toda la dirigencia de Cambiemos en Córdoba: nosotros queremos gobernar esta provincia", aseguró Juez.

Mientras el expresidentedisfruta del Mundial en Qatar la interna del PRO se recrudece y suma otro capítulo, esta vez, por la gestión cordobesa."Cuando venga, hablaremos", dijo sobre Macri.En las horas previas al viaje a Qatar por su rol de presidente de la FIFA, Macri presuntamente mantuvo un encuentro privado en su oficina de Olivos con el peronista Martín Llaryora, el intendente de Córdoba Capital y candidato a gobernador de Hacemos por Córdoba (HxC), es decir, el oficialismo cordobés.Durante el presunto encuentro, que filtró Clarín el pasado miércoles,y, si bien hablaron de la coyuntura internacional, de la realidad nacional y provincial, “no hablaron de candidaturas”, desmintieron desde el círculo de Llaryora a Letra P.Lo cierto es que la reunión no hace más que demostrar que Macri quiere ser el director técnico del armado nacional y en las provincias de JxC. El claro posicionamiento contra la candidatura provincial de Luis Juez, a quien no quiere como representación del PRO en Córdoba, “jodió” al senador.“Es cierto que como la vara está tan baja cualquiera se anima, cualquiera puede tener esas reuniones inconfesables”, apuntó al respecto Juez en una entrevista para La Nación + y manifestó: “Yo puedo tolerar que mis hijos se hayan criado en un gobierno del PJ en la provincia de Córdoba de altísima corrupción,", lanzó enfurecido el senador en referencia a los ya tres mandatos de Schiaretti en la provincia.Y agregó: “Esto no se negocia,”.Ante la pregunta de qué le diría a Macri, Juez contestó: "Cuando venga, hablaremos”.