Kicillof presentó la tercera etapa del Plan Penitenciario Bonaerense: "Es histórico, lo demuestran los números"

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, puso en marcha este viernes una nueva etapa del Plan de Infraestructura Penitenciaria de la Provincia de Buenos Aires con un acto que tuvo lugar en la Casa de Gobierno bonaerense.Se trata la tercera etapa es el Plan de Infraestructura Penitenciaria más grande que se registre hasta la actualidad. En ella, se encuentran finalizando la construcción 4.100 nuevas plazas para internos, las cuales se inaugurarán cada quince días a partir del 10 de diciembre.señaló Kicillof.Las plazas se dividen en las alcaidías de Almirante Brown, Berazategui, Lomas de Zamora, La Matanza, Melchor Romero, Escobar y las unidades penitenciarias 59 y 60 de Merlo, por lo que para abril de 2023 habrá 6.500 plazas disponibles. Para esta etapa, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación contribuyó con 18 mil millones de pesos. Mientras tanto, para la etapa restante, el dinero saldrá de las arcas bonaerenses. Kicillof lo encuadró en “un esfuerzo compartido e imprescindible”.En esa línea, el gobernador habló de una "deuda oculta" a nivel nacional: "Es la que dejaron con los bonaerenses por no hacer las obras que se necesitaban imperiosamente. Hay obras visibles y más simpáticas, como las escuelas y los centros de salud, pero hay otras que están peor reputadas, como las obras penitenciarias. Probablemente por eso es que hay tanto para hacer y tanto pendiente"., destacó Kicillof.La primera etapa del plan ya otorgó 2.436 plazas para internos. En ese proceso, se inauguró la Unidad 58 de Lomas de Zamora y la alcaidías departamental de Florencio Varela. A ello se le suma las ampliaciones en la unidad 28 de Magdalena, la 47 de San Martín, la 26 de Olmos, la 21 de Campana y las cuatro unidades de Florencio Varela. A su vez, se duplicaron las alcaidías de Pettinato y Campana. “Las alcaidías sacan a los presos de las comisarías y hace que la policía se encuentre en la calle llevando a cabo la prevención ciudadana y no tenga que estar vigilando presos”, afirmó el gobernador.Como este proceso se dio en plena pandemia, se montaron quince hospitales modulares al interior de los complejos penitenciarios con el fin de no sobrecargar el sistema de salud público. Esto, además, amputa los problemas registrados cada vez que se debía trasladar a un interno por fuera de la unidad para ser atendido, otorgando otra cuota de seguridad a la cuestión., dijo Kicillof en una frase que repercutió rápidamente en el universo político y mediático de todo el país.“No tenemos la potestad de liberar presos porque eso depende de otros actores, la potestad que sí tenemos y la obligación es de darles el alojamiento. Nuestras leyes y la Constitución dicen que cuando se priva a alguien de su libertad, es para luego generar un proceso de reinserción, que al salir sean útiles para la sociedad y no comentan los mismo delitos que los llevaron a estar encerrados”, señaló el mandatario provincial.Por último, insistió en que “Este es un tema de seguridad pública y ciudadana. Es para mejorarle la vida a toda la provincia".