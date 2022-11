Argentina crecerá más de 5% en 2022: supera el 2017, mejor año de Macri

Las proyecciones publicadas por el(REM) del BCRA se volvieron ajustar en noviembre al alza: mientras que en enero la mediana esperaba un crecimiento del 3%, en octubre la misma proyección llegó a alcanzar 4,8%. La consultora Ecolatina señala queEl dato sacude gran parte de las predicciones de muchos gurúes de la city porteña. Los economistas de Ecolatina creen que los factores que hicieron de 2022 el mejor del lustro, se debe a tres factores:En este sentido, el salario real de los trabajadores registrados logró ubicarse por encima de la inflación en este lapso (+2,9% en términos reales) gracias a paritarias que lograron ajustar rápidamente, y si bien los salarios informales cayeron (-6,1% ) los ingresos totales de los hogares -que contemplan también los ingresos no laborales, como las transferencias del Estado- crecieron en términos reales (+6,3%).En Ecolatina señalan que "En segundo lugar, afirman en la consultora, se mantuvo la continuidad de un “consumo revancha”, asociado a consumos que se encontraban rezagados luego de las restricciones sanitarias del año anterior. Esto se visualizó en "una mayor demanda de servicios asociados al esparcimiento, cultura y recreación" y por últimoEl mayor impulso vino dePero lo cierto es que no todo es color de rosa, porque 2023 vendría con muchos más problemas. Y es que en una economía donde la gente es más pobre (el PBI per cápita estaría un 5 puntos porcentuales por debajo de 2017), el final de 2022 no es igual que el principio.Así las cosas, para los economistas de EcolatinaY si bien el año que viene es uno electoral y se espera que el oficialismo aumente la oferta de bienes y dinero para asegurar que no se caiga la demanda y el consumo aun en un contexto de alta inflación que estará en un descenso del 3% mensual, los economistas creen que en 2023 el PBI se ubicaría levemente por encima del 1%.En el Palacio de Hacienda aseguran que esto no es tan así, que el impacto de la sequía no resultara tan nocivo, que los dólares del swap chino y del FMI evitaran un salto abrupto del tipo de cambio lo que hará que el oficialismo esté más competitivo el año que viene y lo ven más cerca del 2%. Algo que habrá que esperar a 2023 para ver si es realidad económica o ficción política.