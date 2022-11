Massa se cruzó con exportadores por una maniobra contra los productores con el dólar soja II

📌 @CamaraAceites y @exportcereales manifiestan que un mensaje como el expresado hoy por el Ministro de Economía sobre el precio de la #soja implica una indebida intervención del Poder Ejecutivo en el mercado de granos, que tiene las condiciones propias para fijar precios. — Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) (@CamaraAceites) November 29, 2022

En medio del inicio de la segunda edición del denominado Dólar soja, el ministro de Economía,, reveló cómo los exportadores del mercado intentaron perjudicar a los productores en las primeras operaciones. Si bien fueron beneficiados con un dólar diferencial, presionaron a la baja el precio del pago al productor y el Gobierno salió al cruce.En el marco del Consejo Federal Agropecuario, donde se reunieron ministros de Agricultura y Producción de todas las provincias con funcionarios nacionales, Massa advirtió que el lunes el Gobierno tuvo que pedirle a una empresa que suba el precio del mercado local para que el tipo de cambio diferenciado de $ 230 llegue a los productores. "Cuando tomamos la decisión de llevar adelante el programa de incentivo exportador (dólar soja), pedimos la participación de Matba-Rofex y de las Bolsas porque", señaló.En ese sentido, el ministro contó que "".Es que frente al restablecimiento del dólar soja, el precio tiene que tener un incremento que fije en $80.000 la tonelada y al inicio de las operaciones se encontraba en alrededor de $65.000., reveló Massa y remarcó: “Tenemos que lograr que cuando se toma una decisión derrame en toda la cadena de valor".Tras la intervención del Gobierno en las operaciones realizadas el lunes el valor de referencia de la Pizarra Rosario quedó en $ 85.000 por tonelada, aunque se llegaron a pagar $ 90.000 en negocios puntuales.Tras la intervención de Massa la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales que reúne a las empresas exportadoras de granos sostuvieron a través de Twitter: "Un mensaje como el expresado hoy por el Ministro de Economía sobre el precio de la soja implica una indebida intervención del Poder Ejecutivo en el mercado de granos, que tiene las condiciones propias para fijar precios". "Cuando la oferta y demanda actúan libremente, el mercado crece", aseguraron.El martes, el Banco Central cerró la jornada con un saldo positivo de US$ 122 millones, con lo que sumó la segunda jornada consecutiva con compras tras la reimplementación de un tipo de cambio especial para las exportaciones de la cadena sojera. El lunes ya había comprado US$192 millones, los que sumados a los US$ 122 millones del martes dan un total de US$ 314 millones.En cuanto a las operaciones, el lunes -el primer día de la reimplementación del dólar soja- se registraron operaciones por 212.180 toneladas de nuevos contratos, más 86.731 toneladas de fijaciones de precios para operaciones realizadas con anterioridad. En total, se sumaron 298.911 toneladas operadas en el primer día de vigencia, el más alto desde la finalización de la vigencia del dólar soja el 1º en octubre.