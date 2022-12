Alberto Fernández encabezó la entrega de la vivienda 70.000 en San Luis

El presidente Alberto Fernández entregó la vivienda 70.000 en Villa Mercedes, San Luis, y estimó que en marzo llegarán a entregar la vivienda 100 mil, en el marco del programa Casa Propia.Acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, y el gobernador Alberto Rodríguez Saá, el Presidente comenzó el acto homenajeando a la sargenta primera Yanina Mariel Larese, de 39 años, que falleció en un accidente de tránsito en Córdoba, cuando se dirigía junto a una comitiva oficial a la provincia a realizar la avanzada de seguridad para la actividad.Luego de entregar las viviendas Alberto expresó: “No hay momento más lindo como presidente que cuando uno entrega una vivienda sabe que le está cambiando la vida a la gente, el sueño de todos es tener un techo propio, tener el lugar donde resguardarnos, donde nuestros hijos puedan crecer, donde podamos vivir dignamente, con cocinas dignas, baños, cuartos dignos con espacios verdes”.“Al final son 300 metros cuadrados donde hay mucho verde, donde pueden los chicos disfrutar, me decían que sueñan con poner una huerta”, señaló el Presidente y remarcó: “Así se empiezan a completan los sueños”.En esa línea apuntó contra la oposición: “Algunos piensan que los sueños son temas que debe resolver el Estado y nosotros sabemos que eso no es verdad porque hay mucha gente que no puede acceder a lo que el mercado exige”.Las casas que se entregaron este jueves requirieron una inversión del Gobierno nacional de 1.848 millones de pesos.Y agregó: “Pudimos construir en 3 años 70 mil viviendas, entregamos más 35 mil créditos a gente que tiene un terreno, pero necesitaba plata para construir su vivienda y ya tiene el crédito y estamos construyendo 40 mil viviendas más en todos los rincones de la patria”.Además, el mandatario remarcó que “en ningún lugar preguntan quién gobierna”. “A nadie se le pregunta cómo piensa porque nosotros tenemos que trabajar para los argentinos y las argentinas piensen como piensen”, insistió."Son 70 mil familias que encuentran un futuro de dignidad. Estamos esperando que llegue marzo, porque en los primeros días de ese mes vamos a entregar la vivienda 100 mil en la Argentina", adelantó el Presidente.En San Luis ya se entregaron 1.072 viviendas Fonavi, 58 en el marco del programa Casa Propia y 47 del Procrear, a la vez que se adjudicaron 316 créditos hipotecarios, con una inversión total de 11.100 millones de pesos.