Tolosa Paz cruzó a Grabois: "No quiero contarle las costillas a los pobres

La ministra Victoria Tolosa Paz cruzó a Juan Grabois tras los cuestionamientos por el pedido de información que hizo el Ministerio de Desarrollo Social a la AFIP por irregularidades en los planes sociales.“Estoy. No tengo margen. Hay una información de la AFIP donde señaló inconsistencias, pero no me las puede entregar nominalmente. La única persona que puede hacerlo para que liquidemos correctamente es el juez Ercolini, el que tiene hoy la causa”, remarcó la ministra de Desarrollo Social.Tolosa Paz aclaró que no pide levantar el secreto fiscal porque le guste “sino porque no hay otra posibilidad de cuidar a los beneficiarios del Potenciar Trabajo”.La funcionaria reveló hace días que solo se habían detectado irregularidades en el 0,3% de los beneficiarios que acceden al programa Potenciar Trabajo, luego de una auditoría interna que había comenzado con la gestión anterior, encabezada por Juan Zabaleta.Sin embargo, tras el pedido de información que hizo el Ministerio de Desarrollo Social a la AFIP, no pudieron acceder a los nombres de quienes presentan incompatibilidades a raíz del secreto fiscal.. Por otra parte, el Potenciar Trabajo del mes de noviembre debe liquidarse para llegar en tiempo y forma a las personas que lo necesitan”, aseguró Tolosa Paz.El pedido de Tolosa Paz tiene lugar después que el fiscal federal Eduardo Taiano le requiriera a la Justicia el levantamiento del secreto fiscal para que el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, entregue el informe “reservado, original y completo” que expuso posibles irregularidades en cientos de miles de beneficiarios del Potenciar Trabajo.Castagneto, por su lado, ratificó en sede judicial que los informes señalan que hubo beneficiarios de planes Potenciar Trabajo que figuran en situación económica como para comprar dólares o autos cero kilómetro. Así lo hizo en una declaración testimonial que prestó ante el fiscal Guillermo Marijuan.El dirigente del Frente Patria Grande y del Movimiento Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, reprochó que Tolosa Paz solicitara al juez Daniel Rafecas que levante el secreto fiscal ante la investigación que se propone dar de baja a los beneficiarios que hayan percibido ese ingreso de manera irregular.“Se quiere levantar el secreto fiscal de quien cobra un salario social? ¡Bien!¿o el sogazo es siempre para los pobres?”, recriminó.“¿Se quieren reducir las transferencias del estado a los pobres? ¡Pero si los diputados se acaban de aumentar las suyas!”, criticó.A través de un hilo de Twitter, el referente de los recuperadores urbanos comparó la solicitud del Poder Ejecutivo con los reclamos que le hiciera junto al diputado Itai Hagman al senador del Frente de Todos, José Mayans, para que se difunda información fiscal que giraron dólares al exterior."Estuvimos dos años pidiéndole a Mayans que publique la nómina de las personas físicas y jurídicas que fugaron los dólares de la estafa del FMI”, recordó, y agregó que en ese entonces “nos dijeron que no porque el secreto fiscal es ‘inviolable’”.”, ironizó, con una expresión de bronca. Y volvió a contrastar este hecho con otros beneficios que otorgó el Estado: “Para los que no saben o se hacen los tontos, el programa Potenciar Trabajo estipula una contraprestación laboral. Es decir, no es un regalo como el PreViaje o el dólar subsidiado, es un salario social”.