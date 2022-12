Asesora VIP: Laura Alonso cobra 400 mil pesos por un contrato con Milman en Diputados

El diputado Gerardo Milman sigue siendo el centro de las polémicas de la bancada PRO. Es que al supuesto involucramiento sobre el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se suma el hecho de información relativa a los contratos de sus asesores y asesoras.

Es que el fiscal Carlos Rívolo, que quedó a cargo de seguir la investigación en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, solicitó esta semana a la Cámara de Diputados la información de la nómina completa de empleados a cargo del ex secretario de Seguridad.Data Clave accedió al documento de Diputados. Milman tiene 34 empleados bajo su órbita. De todos esos asesores, 24 están bajo la modalidad de contrato y los nueve restantes son planta transitoria.Lo particular es el contrato de la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. La ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri cobra más de 400.000 pesos.