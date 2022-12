Quién es quién en el chat de jueces, fiscales, funcionarios y empresarios de Clarín por el viaje a Bariloche

En el grupo llamado “Operación Página/12” los involucrados hablaban sobre cómo resolver a su favor la causa en la que se investiga la posible comisión de un delito que quedó en manos de la fiscal federal interina, quien habría recibido indicaciones por parte del fiscal general porteño,Tras el escándalo, si bien los involucrados afirmaron que se trata de "un montaje" y denunciaron espionaje ilegal, los legisladores del Frente de Todos pidieron "la renuncia de los funcionarios públicos involucrados y una seria y profunda investigación” frente al intercambio de mensajes en los que hacen chistes, buscan modificar pruebas, inventar coartadas e incluso fabricar facturas truchas para demostrar que todo fue legal.Entre los jueces se encuentra, ex ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación deentre 2015 y 2016. Hoy, juez del Tribunal de Casación Penal, se considera que fue puesto a dedo pory tramita, entre otras, la causa de espionaje a las familias de los tripulantes del ARA San Juan.También forman parte del chat, que en 2004 fue designado al frente del Juzgado Federal 10 por el entonces presidente. Es el juez federal que atribuyó al Grupo Indalo una venta simulada de sus empresas y que procesó aen tres causas, sosteniendo que desde 2003 hasta 2015 la ex presidenta formó parte de una asociación Ilícita, hecho por el cual la Vicepresidenta lo acusó de formar parte de un "plan sistemático" de "persecución judicial".El juez en lo contencioso administrativo federal, quién anuló la adecuación obligatoria del Grupo Clarín a la Ley de Medios. En abril de este año desestimó el pedido depara ingresar al Consejo de la Magistratura. Y, juez del fuero penal económico, que trabajó con organismos del gobierno de los Estados Unidos.Mientras que entre los funcionarios se encuentran el ministro de Justicia y Seguridad porteño,, que fue diputado nacional por la provincia de Buenos entre 2013 y 2016. Este lunes, a través de Twitter, acusó a la “mafia kirchnerista” como responsables de las filtraciones y adelantó que presentaría la denuncia penal “para que los responsables de esta canallada reciban la condena que merecen delincuentes de su calibre”., hijo de "Coco", el ex funcionario de Vidal, que se desempeña como jefe de fiscales porteños desde 2019, en el marco del mandato de. Durante los cuatro años del macrismo, fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.Mahiques hijo es quien comenzó a hablar del viaje en el grupo de Telegram con un audio de 37 segundos enviado a las 17:45 en el que cometaría una supuesta conversación que mantuvo con la fiscal Etchepare. "La fiscal federal de Bariloche bien, buena predisposición. Ofreció mandar la causa a Py (los Juzgados federales) o en su defecto pedir a la empresa las facturas del vuelo y eventualmente el hospedaje con los denunciados,, y en base a eso cerrarla. Si todos están de acuerdo avanzo en alguna de estas opciones", explicaba en el audio.¿Quién es la fiscal Etchepare? La funcionaria está de manera interina al frente de la Fiscalía Federal de Bariloche, así lo dispuso el 17 de marzo pasado el procurador Eduardo Casal cuando extendió su permanencia por medio de la resolución 51/22. El 28 de septiembre pasado, su nombre resonó en los medios porque pidió el desalojo de siete predios en Villa Mascardi ocupados entonces por integrantes de una comunidad mapuche, autodenominados Lof Lafken Winkul Mapu.Asimismo, en el grupo “Operación Página/12” aparecen involucrados los empresarios, el sobrino dey director de asuntos legales e institucionales del Grupo Clarín;, director de asuntos exteriores del Grupo Clarín y que también forma parte del directorio, y también, especialista en campañas electorales en medios digitales y presidente de Mediabit.