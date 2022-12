Alberto le respondió a Lacalle Pou y reclamó por un Banco Central Común en el Mercosur

El presidentese expresó este martes durante su intervención en ladonde mantuvo un contrapunto con su par de Uruguay,a quien pidió respetar las reglas del bloque. Criticó entonces la intención de Uruguay de negociar tratados de libre comercio de manera unilateral, aunque reconoció las asimetrías dentro del bloque y propuso crear un banco central común entre los países miembro.Evaluó entonces que “a mí me interesa más comerciar con Brasil que con países de otra zona, me importa más comprarle a Uruguay a Bolivia, Chile, Colombia, que a países de otra zona"., aclaró. "Yo lo que necesito del Mercosur es un Uruguay potente, un Brasil potente y un Paraguay potente", sostuvo. Y enfatizó que “debemos mantener la idea de una Banco Central del Mercosur”.En su exposición habló de las "asimetrías" que configuran el escenario geopolítico y económico de la región del Mercosur. "Esas asimetrías afectan tanto a Uruguay como a todos los países", manifestó el Presidente ante sus pares., afirmó Fernández en su discurso frente a los demás mandatarios, en referencia a la postura del gobierno uruguayo, que busca sumarse al Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, integrado por once países de Asia y América, y que además estuvo negociando en los últimos meses un tratado de libre comercio con China.Este martes Alberto Fernández asumirá la presidencia pro témpore del Mercosur. En esa tarea, buscará consolidar la unidad del bloque y así pensar en "cómo se potencian las regiones para enfrentar los desafíos" de la pandemia y el conflicto de Ucrania-Rusia. "dijo el mandatario argentino a su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, en el marco de su disertación en la cumbre que se desarrolla en la capital uruguaya.En su intervención, el mandatario argentino se sinceró: "No creo que el mundo sea como vos decís Luis, el camino no es el que proponés", manifestó Fernández, marcando distancia de las palabras de Lacalle Pou.remarcó el presidente argentino. A partir de ahí, el eje de su presentación fue la unidad de la región, en el marco de los cambios que empezarán a verse en 2023, cuando Lula Da Silva asuma la presidencia de Brasil.Ese alineamiento pone a Brasil más cerca de Argentina, luego de los años en los que Jair Bolsonaro se distanció, a través de las políticas de exterior en su gestión. "¿Por qué no nos ponemos a pensar en los que nos conviene como región?", reflexionó el Presidente ante sus pares del Mercosur.agregó.En ese sentido, destacó el Presidente, el punto central es "cómo se potencian las regiones para enfrentar los desafíos", por lo que insistió en la necesidad de "naciones potentes" en el Mercosur, donde los países "deben resolver sus asimetrías", aclaró. "Lo que necesito como Mercosur es un Uruguay potente, como así también a Brasil", manifestó Fernández este martes, en su discurso, retomando la palabras de Luis Lacalle Pou, el presidente uruguayo, con quien mostró diferencias de conceptos e ideas de la discusión de mandatarios. "Debemos sostener la idea de un banco central del Mercosur", sumó el mandatario argentino.