06.12.2022 / Causa Vialidad

“La condena real es la inhabilitación perpetua”, expresó CFK

La vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner manifestó sus inquietudes respecto de la condena realizada por el TOF 2 en el marco de la causa Vialidad. “La condena no son los seis años o la cárcel”, dijo la ex mandataria, que además anunció que no será candidata.