El espacio Agustín Rossi manifestó su rechazo al fallo contra CFK y le brindó su apoyo

Desde la Corriente Nacional de la Militancia salieron a respaldar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras el fallo que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos. El encuentro se llevo a cabo en Rosario y fue encabezado por el conductor del espacio, el titular de la AFI, Agustín Rossi.

Durante más de una hora reflexionaron y debatieron sobre "La militancia”. Estuvieron presentes en la plaza Mariano Moreno, el jefe de bloque de Diputados y Diputadas Nacionales por el Frente de Todos Germán Martínez, la concejala por Rosario y vicepresidenta del Partido Justicialista santafesino, Norma López, el Diputado provincial del Justicialismo, Leandro Busatto y el jefe de gabinete del Ministerio de trabajo de Nación, Roberto Sukerman.

Dijo Rossi: "Para Magnetto la política es un cargo menor, teniendo jueces y fiscales amigos condena a la democracia Argentina. El poder de Magnetto es la corte y a partir de ahí condenan toda la democracia en Argentina. En el 2023 hay que ganarle a este poder, nos van a seguir condicionando”.“Hay un sistema de poder que está por encima de los partidos políticos, nosotros no hemos construido un partido político para modificar ese sistema de poder. Algunos creen que esta todo bien y eso hicieron creer", agregó.También, insistió en que "en el 2023 hay que ir con consignas claras, en 1946 era Braden o Perón, en el 2023 es Cristina o Magnetto.El poder real de la Argentina está en ese lugar y el peronismo tiene que definir si va a confrontar o no con eso. Acá en Santa Fe ya sabemos que peronismo no va a defender a Cristina. También tenemos que saber dónde uno acumula poder político"."Nosotros lo que tenemos que hacer es proponerles a los argentinos un plan de desarrollo y un plan de inclusión pero para hacer eso tenemos que ganarle a este otro poder", resaltó Rossi ante la militancia presente.