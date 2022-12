Qatar 2022: Macri dijo que Croacia "es el mejor del Mundial, habló de Messi y le dio indicaciones a Scaloni

el ex presidente Mauricio Macri volvió a hablar de fútbol desde el mundial de Qatar, en donde está en función de su rol como titular de la Fundación FIFA

Macri se animó a darle indicaciones a Lionel Scaloni, el DT argentino, al pedirle que vuelva a jugar Ángel Di María, el extremo que no fue titular ante Países Bajos tras recuperarse de una lesión. “Cuando Di María encara y elude los primeros dos, los defensores no saben donde está Messi”

Pese a que demostró que no le gusta que le digan "mufa", apodo que sostuvo que "le resbala" pero a la vez sugirió que es víctima de "bullying",En la antesala del encuentro por semifinales de este martes entre la Argentina de Lionel Messi y la Croacia de Luka Modric, el líder PRO dejó elogios y cuestionamientos para la "Scaloneta" y aseguró que el conjunto europeo "es el mejor equipo del Mundial"., afirmó Macri sobre Croacia, consultado en radio Rivadavia, y lo argumentó:Cabe recordar que, en 2018 meses después del encuentro en el que el combinado europeo derrotó a la Argentina en fase de grupos, el ex presidente difundió un video en el que el capitán croata, Modric, le enviaba saludos y expresaba el deseo de conocerse pronto.En primer lugar, Macri se mostró esperanzado con que la Argentina sea sede del Mundial 2030 junto a Uruguay, Paraguay y Chile. “Yo creo que tenemos muchas chahances en el hecho simbólico de que son 100 años del Mundial de Uruguay, tiene que pesar”, comentó Macri, aunque también criticó al país porque se deberá invertir “muchísimo dinero” y "uno cayó en estos niveles de pobreza, tiene que ser equilibrado”.“Tengo fe. Hay que hacer mucha política, hablar, convencer para conseguir los votos. Lo que cuesta, vale”, dijo Macri, quien aprovechó para hablar de Messi, al sostener que pesa que el “mejor jugador del mundo” sea argentino.Según el ex presidente,porque "los estadios donde jugamos [en Qatar] son todo celeste y blanco, pero mucho más de la mitad son asiáticos con la camiseta de Messi", aunque lamentó que la chance será cuando "no lo tengamos más”.Asimismo, reveló que “hace mucho” no habla con él. “Vine con la decisión de no molestar. Vine representando a la Fundación FIFA con una agenda particular. Asisto a todos los partidos que puedo, todos saben lo que me gusta el fútbol, pero no quiero ir a molestar”, insistió.En base al último partido de Argentina dijo que “los neerlandeses estaban ásperos” y que así también se mostraron los jugadores de la Selección. “Me parece que, cuando no vayamos a pasar un límite en el cual nos exponemos a la expulsión, no está mal”, consideró, dejando una crítica para el accionar de Leandro Paredes, en el momento en que pateó una pelota hacia el banco de suplentes de Países Bajos luego de que el árbitro español no cobrara una clara falta contra Messi.Acerca del partido entre la Scaloneta y Croacia, el dirigente PRO le deseó a los jugadores argentinos "la misma templanza y firmeza" y aseguró que "si no ganamos, tampoco es un drama", porque "hay que evaluar cada cosa" y "el fútbol está muy competitivo”.Finalmente,, analizó.