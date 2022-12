Scaloni cruzó y expuso a la prensa: "Sabemos ganar y perder"

brindó la habitual conferencia de prensa previa a los partidos de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, en este caso antes de la semifinal frente a Croacia. El entrenador habló de todos los temas y apuntó contra aquellos medios de comunicación críticos tras el caos frente a Países Bajos en los cuartos de final., expresó.

"El fútbol es esto. Hay momentos en los que hay que defender, atacar... Hay momentos en los que va a pasar lo mismo que el otro día y hay que saber sufrir".

De esta manera respondió a las críticas no solo de medios europeos como el diario español Marca que tildó a la selección argentina de "no saber ganar", sino también a medios nacionales que se ubicaron un peldaño más arriba de la scaloneta y decidieron criticar la conducta de los jugadores argentinos, reprochándoles una supuesta falta de ética y una conducta antideportiva., afirmó en ese sentido una nota de La Nación.continuó planteando el artículo.Es decir, "un rebaño con varios maleducados", "hombre vulgar" y ganar "sin enfrentar a campeones" son solamente algunos de los comentarios que La Nación y Clarín le destinaron a la Selección y a Messi luego del caliente partido contra Países Bajos. Por supuesto, la lluvia de críticas no tardó en llegar de parte de los usuarios en las redes.Asimismo el DT continuó de frente, y sostuvo queremarcó.Es que la agónica y turbulenta victoria argentina el último viernes dejó un sinfín de cruces picantes, chicanas y peleas entre los dirigidos por Lionel Scaloni y el equipo de Louis Van Gaal. Desde los comentarios desafiantes del técnico neerlandés en la previa, pasando por el Topo Gigio de Messi, el pelotazo de Leandro Paredes al banco de suplentes rival, la apretada contra Lautaro Martínez antes del último penal, el grito de "I fucked you twice" de Emiliano "Dibu" Martínez hacia Van Gaal y el ya mítico "qué mirás bobo" del capitán argentino.Sin embargo la mayoría de los hinchas salió inmediatamente a festejar la actitud y el corazón de Argentina en un momento difícil y entendió que los cruces, en todo caso, vinieron de los dos lados, en el contexto de un partido que, por sus antecedentes, es ya un clásico de los mundiales y, en particular este, se destacó por la tensión que sumaron los comentarios previos, las provocaciones y un árbitro que terminó expulsado de la FIFA.Con respecto al capitán de “la scaloneta” remarcó que, manifestó.Con respecto a la tendencia de adicionar más de cinco minutos a casi todos los partidos del campeonato, consideró que, precisó.En otro orden se refirió al crack croata Luka Modric de cara al encuentro en semifinales con la selección en la que se desempeña, y señaló quePor el final se refirió al panorama hacia el final del torneo y analizó que “