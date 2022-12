Alberto Fernández: "No voy a permitir que los que han entregado el país vuelvan a hacerse cargo de Argentina"

3 años de crecimiento y reactivación. Garantizamos derechos y construimos un futuro digno y soberano para que cada argentina y argentino pueda cumplir sus sueños.#3AñosDeGestión por la Argentina integrada y justa que soñamos 🇦🇷 pic.twitter.com/Wr5nuwkGnh — Casa Rosada (@CasaRosada) December 14, 2022

El presidente Alberto Fernández celebró este miércoles sus tres años de gestión en el Parque Colón, detrás de la Casa Rosada donde afirmó que nunca van a “dejar de lado la asistencia del Estado a aquel que la necesite” y se comprometió a llevar al Frente de Todos a la victoria de las elecciones en el 2023 para impedir que “los que han entregado el país vuelvan a hacerse cargo de Argentina”.“Es un lindo día para que nos encontremos, es un día para la reflexión colectiva para eso los he convocado”, comenzó diciendo en su discurso Alberto, el único orador durante el festejo de esta mañana y continuó: “Cuando en aquel mes de mayo Cristina me propuso que fuera candidato nunca pensé que los días que venían iban a ser como los que vinieron, los dos soñábamos con poner en marcha una argentina pujante que estaba muy atrasada, que se había endeudado, que había cerrado 23 mil empresas”.En ese sentido remarcó que no esperaban que al día 99 de gestión “una pandemia cayera sobre el mundo y trastocara los planes” que tenían y luego recordó los efectos de la guerra de Rusia y Ucrania. “Me parece que es bueno que reflexionemos porque en estos tres años pasaron más cosas, hicimos muchas más cosas de las que somos capaces de ver y no las hizo un presidente, la hicimos todos y cada uno de nosotros”, sostuvo.Durante el discursoentre ellos, una enfermera, militares que reportan en la Antártida y en el sistema de manejo del fuego, un guardaparque, una afiliada al Pami, un guardatren, investigadoras del Conicet, un fabricante de motos y autos, un representante de laboratorio, una docente de escuela técnica, becarios de distintos programas de Educación y una empresaria turística beneficiada por el Previaje, entre otros.Y consideró que “muchos mostraron lo gris, lo difícil, los errores y no mostraron lo que fuimos capaces de hacer”. “Es hora de que pongamos en valor esos logros, porque”, señaló Alberto apuntando contra los medios y los famosos chat en los que jueces, funcionarios porteños y empresarios del Grupo Clarín desarrollaron maniobras para ocultar un viaje a Lago Escondido.Al respecto el Presidente manifestó: “La república no es una palabra, es un valor. Pero en la república todo tiene que funcionar bien, un Poder Ejecutivo que disponga, uno Legislativo que saque las leyes y”.“Muchos dicen que soy un Presidente timorato, que no ejerce el liderazgo, para mi los liderazgos no se ejercen ni gritando, ni golpeando la mesa. Los liderazgos se ejercen convenciendo a todos de cuál es el camino a seguir y lograr que todos lo sigan”, sostuvo al hacer un balance de los “logros” de gestión y al considerar los dichos contra su figura.En esa línea consideró que “los líderes no están un escalón más arriba que su pueblo, están junto a su pueblo y en todo caso marchan al frente de su pueblo, pero no están encima”. “Creo en ese liderazgo porque soy un hijo de la democracia”, sostuvo.“La argentina a la que nosotros apostamos es esa Argentina que pone en valor la obra pública, que sabe que el estado tiene que estar presente para darles viviendas a quienes lo necesiten, que tienen que estar muy cerca de los que menos tienen y por eso”, aseveró el mandatario.Al respecto remarcó que van “hacerlo bien” para que esa asistencia no “vaya a parar en quien no la necesita, para los que la necesitan todo”. Y agregó: “Voy a ponerme al frente del reclamo de libertad de los que están siendo injustamente perseguidos”, en refencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.“Tres años después, podrán tildarme de timorato, de débil, de cobarde, yo que soy hijo de la democracia sé que los gritos sirven de poco, que el diálogo sirve mucho más. Yo dialogo pero donde corresponde, con los trabajadores, empresarios y actores civiles,”, lanzó.En ese sentido, al concluir su discurso prometió: “Yo les garantizo que me voy a poner al frente de todos, de todos nosotros sin exclusión para que en diciembre del 2023, el presidente la presidenta que asuma sea uno de nosotros,”.