Larreta encabeza su fiesta de fin de año como candidato para fortalecerse en su pelea con Macri y Bullrich

el jefe de Gobierno porteño volvió este lunes de su segunda gira del 2022 por Estados Unidos y encabezará este mismo jueves una suerte de fiesta de fin de año en Costa Salguero, donde reunirá entre 2 mil y 3 mil dirigentes del PRO para fortalecerse como candidato presidencial 2023

La prioridad tiene que ser el crecimiento y el desarrollo de todos los argentinos. pic.twitter.com/ziUdydhlfe — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 8, 2022

Pese a que faltan cinco meses para el comienzo del proceso electoral,En ese marco,, pero sin decir la palabra "candidato" aún dado que la idea es oficializar esa intención en marzo de ese año.El encuentro busca repliar pero fortalecer el cónclave de septiembre pasado con 150 dirigentes del PRO, pero ahora con más volumen en la medida en que "las señales" de que Larreta quiere ser presidente van en subida, igual que la medición de fuerzas con Bullrich y Macri.En cuanto a que la locación vuelva a ser en CABA, como el último evento, surgieron cuestionamientos. Es que mientras Larreta esboza defensas del federalismo en entrevistas mediáticas, pese a algunas confusiones conceptuales de las que dio cuenta Política Argentina , hacer el encuentro en Costa Salguero no se percibió bien fundamentado por lo logístico y hubo reclamos por exceso de "centralismo".Según está previsto en la previa del acto, Larreta será el principal orador del evento y tal vez el único, aunque habida cuenta del estilo de los actos amarillos en territorio porteño podría a último momento sumarse algún otro discurso.Fuentes vinculadas a la organización del acto aseguraron a distintos medios versiones según las cuales se esperan entre 2.000 y 3.000 personas de todo el país, entre legisladores nacionales, gobernadores e intendentes, que apoyan la candidatura de Larreta Presidente.Desde Uspallata afirman que quienes estén en Costa Salguero serán ADN “Pro puro”, justamente ítem que vienen cuestionándole a Larreta desde las huestes del bullrichismo por sus acuerdos con la UCR. No obstante, al interior del partido la candidatura presidencial del alcalde porteño todavía es resistida por varios dirigentes de peso, desde la ex ministra de Seguridad,y hasta el propio Macri. La coincidencia implícita es poner en tela de juicio la modalidad "paloma", es decir el dialoguismo verbal.En ocasión de la cumbre de Alcaldes C-40, Larreta juntó a varios jefes comunales de Juntos por el Cambio, incluidos los del radicalismo. Esta vez el encuentro tendría la marca exclusiva del Pro, aunque la posibilidad de que a último momento se sumen dirigentes radicales no está deschada del todo.Entre otros aliados de peso anotados que participaran del cónclave, estarán algunos con aspiraciones para gobernar provincias, como, entre otros.El jefe de Gobierno llega a la ocasión tras viajar por segunda vez en poco más de un año a EEUU, donde se vio dos veces con el demócrata John Kerry, entre otros dirigentes de peso en el establishment norteamericano y la gestión de Joe Biden. También habló casi como un futuro presidente frente a los CEOs de multinacionales con inversiones en el país, como Chevron, General Motors, Morgan Stanley, Amazon y Exxon, entre otros.Pero no todo fue color de rosa, ya que también, y para escapar de ello le sirvió la gira, carga en sus espaldas con parte del escándalo del viaje a Lago Escondido de dos funcionarios de su confianza, comoa Lago Escondido con directivos de Clarín, ex espías, especialistas en marketing y nada más y nada menos que cuatro jueces federales. Y el indefendible chat filtrado, claro, donde los viajeros huemules debatían cómo esconder la "escapadita".Un día antes del encuentro, es decir hoy miércoles, Larreta se encuentra, en el marco de su musculación presidencial, con los denominado "Sin Tierra", o sea los dirigentes que compiten en distritos del conurbano donde no gobierna el PRO y que tiempo atrás supieron rodear a María Eugenia Vidal, la presidenciable menos agraciada de cara a 2023.