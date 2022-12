Se postergó la reaparición de Cristina y el encuentro con Alberto: el acto del Grupo Puebla será en marzo

Elpostergó hasta marzo del año próximo la actividad contra el lawfare, que se iba a realizar el próximo lunes en Buenos Aires y que iba a ser la reaparición pública deluego de la condena en la. También iba a ser el reencuentro con el presidenteEl foro político y académico de la izquierda y del progresismo de América Latina, el Caribe, España y Portugal anunció que el encuentroprevisto para el 12 de diciembre, "Es la segunda postergación de la aparición de la ex mandataria, ya que esta reunión estaba prevista para el lunes pasado, pero Cristina Kirchner dio positivo de coronavirus. De esta manera también quedará suspendida la movilización de distintos gremios y organizaciones políticas bajo la consigna, que estaba prevista también frente al CCK para demostrar un respaldo en las calles a CFK., concluyó el comunicado del organismo latinoamericano. Esta jornada iba a marcar el reencuentro en público entre el Presidente y la Vice.El encuentro del Grupo de Puebla iba a funcionar como un respaldo de líderes progresistas de Latinoamérica, España y Portugal a Fernández de Kirchner luego de la sentencia en la causa Vialidad en la que se la condenó a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. La ex mandataria, minutos después de ser condenada, habló por su canal de Youtube y denunció ser víctima de uny adelantó que desistirá de ser candidata a algún cargo en 2023. La sentencia contra Fernández de Kirchner provocó la reacción de varios líderes de la región que salieron a expresar su solidaridad con la expresidenta. Así lo hicieron, entre otros, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; de Bolivia, Luis Arce; y de Honduras, Xiomara Castro, entre otros. Originalmente, en el acto del Grupo de Puebla estaba previsto que hablara Fernández y luego seguiría un panel de líderes regionales entre los que se encontrará Rafael Correa (ex presidente de Ecuador), Evo Morales (ex mandatario de Bolivia), Pepe Mujica (ex presidente de Uruguay), Ernesto Samper (ex presidente de Colombia) José Luis Rodríguez Zapatero (ex Jefe de Estado de España) y Yolanda Díaz (vicepresidenta de España), entre los más destacados. El cierre iba a estar a cargo de la Vicepresidenta argentina.