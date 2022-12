Escándalo de Lago Escondido y chat: juez Mahíques habría firmado una sentencia en el viaje

desde la familia de una de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan denunciaron al juez de la Cámara Federal de Casación Carlos Mahiques, uno de los "huemules" - como se hacían llamar en Telegram - viajeros por la supuesta firma de una sentencia durante uno de los días en que viajó a la estancia de Joe Lewis en Bariloche

Al escándalo por el viaje de cuatro jueces federales, dos funcionarios de la gestión deen CABA, un ex espía de la AFI y un especialista en campañas digitales invitados pory el los chats en que intentan planificar maniobras de ocultamiento se le suman capítulos diariamente.En este caso,La presentación penal fue presentada por supuestapor, con el patrocinio de la abogada Valeria Carreras, y quedó a cargo por sorteo del juzgado federal 12, que subroga el juez, según informaron a Télam fuentes judiciales.Pidieron, en el marco de los hechos que le endilgan a Mahíques, que se lo aparte de manera preventiva de la causa que debe revisar la situación del expresidentepor supuestoEsto último ya había sido intentando, sin éxito, anteriormente por la querella de caso. Ahora, se pidió que, a raíz de la firma de una sentencia, en otra causa penal, cuando según se investiga estaba de viaje rumbo a Bariloche en un charter privado con otros jueces y funcionarios de la ciudad de Buenos Aires.Mahiques forma parte de la planilla con fecha del 13-10-2022 9.30 hs, “que de la compulsa en la web de criterios y jurisprudencia del magistrado, surge que ha firmado con fecha 13-10-2022 la sentencia Sala II Causa Nº FCB 91000519/2008/TO1/2/CFC3 “Carbone, Gustavo Claudio s/ recurso de casación”, sostuvieron.El magistrado interviene en esa causa como parte de la sala II de Casación y tiene fijada audiencia el próximo 21 de diciembre para escuchar a las partes, antes de decidir si confirma o no el sobreseimiento que se dictó a Macri y otros imputados.La abogada Carreras pidió medidas de prueba para determinar si la firma en el fallo “se corresponden con los registros de la Sala”. En el escrito hace hincapié en un artículo publicado en el diario La Nación que consigna que Mahiques estuvo presenciando el Mundial de Fútbol que se disputa en Qatar.“Todas las recusaciones han sido rechazadas. El Consejo de la Magistratura no ha dado ingreso a las denuncias contra el magistrado mencionado. Solo queda requerir la intervención de la judicial”, apuntó y pidió que se “suspenda preventivamente la participación del magistrado en causas donde medie conflicto de intereses”, entre ellas la revisión del sobreseimiento de Macri.