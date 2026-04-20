23.04.2026 / POLEMICA

La Corte Suprema de Justicia se mete en la crisis del Tribunal de Santa Cruz: que determinará

El máximo tribunal decidió intervenir en el conflicto por la ampliación del Tribunal Superior provincial, en medio de acusaciones cruzadas, fallos contradictorios y una escalada institucional que tensiona a los tres poderes.



La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió avanzar sobre la crisis abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz y ordenó el envío urgente de todas las causas vinculadas a la ampliación del cuerpo. En esa misma decisión, rechazó las recusaciones presentadas contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El eje del conflicto gira en torno a la ley 3949, impulsada por el oficialismo provincial, que amplió de cinco a nueve los miembros del tribunal. La iniciativa fue defendida como una medida de modernización del sistema judicial, pero derivó en una fuerte interna dentro del propio poder judicial santacruceño.

Tras la sanción, el gobernador Claudio Vidal avanzó con la designación de nuevos integrantes, entre ellos Sergio Acevedo y José Antonio González Nora. Sin embargo, un sector del tribunal desconoció esas incorporaciones, declaró nula la jura y desplazó de la presidencia a Daniel Mariani, profundizando la fractura interna.

El conflicto escaló con la declaración de inconstitucionalidad de la ley por parte de los propios jueces y con la reacción del Ejecutivo provincial, que denunció un “golpe judicial” y vinculó a los magistrados con el kirchnerismo. Las acusaciones cruzadas derivaron en múltiples presentaciones ante la Corte, que ahora concentra la resolución del caso.

Con este movimiento, el máximo tribunal nacional quedó en el centro de una disputa que excede lo jurídico y se inscribe en la puja política por el control institucional. La decisión de intervenir abre una nueva etapa en el conflicto y deja bajo análisis la validez de la reforma y de todas las actuaciones que profundizaron la crisis en la provincia.

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