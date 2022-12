Qué es el virus del camello, la enfermedad que podría dejar a Francia sin 5 jugadores para la final en Qatar

Tras clasificarse para la final del Mundial deal derrotar a Marruecos por 2 a 0 en semis, un nuevo virus preocupa a la Selección de Francia a días del partido definitorio:. En el encuentro contra los africanos, Didier Deschamps no pudo contar tanto con el volante Adrien Rabiot como con el defensor Dayot Upamecano, ausentes tras confirmarse que padecían la enfermedad.Ahora, este jueves se conoció que el delantero Kingsley Coman también parece haber contraído el virus, mientras que hoy mismo se informó la dupla de defensores centrales de los galos, Raphaël Varane y Ibrahima Konaté, también están afectados. Al menos, así lo informó este viernes RMC sports, medio que indicó que Konaté no se siente bien y al parecer se quedaría afuera de la práctica de hoy, mientras que Varane se encuentra mejor y participaría del entrenamiento.A raíz de esto,El entrenador francés, Didier Deschamps, se refirió al virus que afecta a los galos e intentó justificar las complicaciones con el descenso de las temperaturas sufrido en Qatar en los últimos días: "Las temperaturas han bajado. Hay aire acondicionado completo. Hay estados febriles". Además señaló que están procurando tener "todos los cuidados posibles para que el virus no se propague al resto del plantel". Además, sumó que debido a los "organismos tensos" y la "fatiga", los jugadores se encuentran debilitados: "A Dayot le sucedió justo después del partido contra Inglaterra, no es casualidad", ejemplificó.cerró al respecto. En este sentido, el medio francés Le Parisien informó que se le impuso a la prensa el uso de barbijo tras el cierre de la fase de grupos y los cuartos de final contra Inglaterra.El "virus del camello" es, en realidad, el causante del síndrome respiratorio de Medio Oriente, mejor conocido por sus siglas en inglés: MERS. Surgido en Arabia Saudita, se trata de un tipo de coronavirus que causó una epidemia entre el 2012 y el 2015 e incluso fue calificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una amenaza "Se conoce al MERS-CoV (el nombre utilizado para este virus en particular) como "el virus del camello" porque los especialistas lo detectaron por primera vez en camellos de distintas naciones de Medio Oriente.explican desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).Al momento, todos los casos de MERS detectados tuvieron su origen en la Península Arábiga a la que pertenece Qatar y este virus tiene mayor prevalencia en dicha zona. Es por esto que, ante el Mundial de Qatar 2022, el Ministerio de Salud de Australia compartió una alerta para todos los viajeros que vuelvan de la Copa del Mundo tras la eliminación de su equipo en cuartos de final contra la Selección Argentina.En tanto, la cartera australiana pide a los fanáticos que retornan que estén atentos a posibles síntomas de MERS y que intenten reducir el riesgo de contraer o transmitir la enfermedadPor su parte, la CDC recomienda acercarse con aviso previo a un centro médico en caso de desarrollar síntomas compatibles con MERS "dentro de los 14 días posteriores a un viaje a países en, o cerca de, la Península Arábiga".Este virus parece ser el que afecta a los galos a tan solo días de la final contra Argentina, la cual definirá si estos mantienen el título de campeones del mundo o no. Sin embargo, en busca de apaciguar las preocupaciones, el defensor y primer autor del gol contra Marruecos, Theo Hernández, se refirió a la afección de sus colegas:enfatizó.El MERS-CoV se caracteriza por su alta peligrosidad, pero baja transmisibilidad: la epidemia iniciada en 2012 en la Arabia Saudita rural infectó a más de 1000 individuos en 24 naciones distintas hasta el 2015 y mató a 400 de estas, por lo que la mortalidad se calcula en un tercio de los positivos.Algunos de los síntomas son fiebre, tos, dificultad para respirar, diarrea (inusual), nauseas o vómitos (inusual). Sumado a neumonía u insuficiencia renal., advierte la CDC, remarcando que