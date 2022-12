Mundial Qatar 2022: cómo es el operativo de la Ciudad para la final entre Argentina y Francia

Las familias y los fanáticos que quieran acercarse al Obelisco podrán hacerlo por cualquiera de las calles que desembocan en avenida 9 de Julio. En tanto, la Policía de la Ciudad instaurará un operativo de seguridad: un vallado sobre Diagonal Norte y Cerrito; sobre Corrientes y Carlos Pellegrini y sobre Libertad y Corrientes, los tres dispuestos de forma estratégica para la organización de las áreas operativas (fuerzas policiales y servicios de emergencia).

El Gobierno porteño desplegará este fin de semana un operativo en distintos frentes para acompañar a la Selección Argentina que el domingo disputará ante Francia la final del Mundial Qatar 2022.En este marco, la Secretaría de Transporte y Obras Públicas informó losAdemás, habrá presencia del Cuerpo de Agentes de Tránsito y de la Policía de la Ciudad en distintos puntos de la Ciudad. Se encargarán de realizar desvíos, ordenar el flujo vehicular según necesidad y además se ubicarán en las inmediaciones del perímetro afectado.Por otro lado, se realizará un monitoreo constante desde el Centro de Monitoreo y Gestión de la Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires. Y el Metrobús 9 de Julio va a estar afectado en su totalidad y la av. Corrientes desde la altura de av. Callao.Con motivo de la prevista concentración de personas que se puede llegar a ocasionar en la zona céntrica de la Ciudad de Buenos Aires,Por su parte,La alerta amarilla regirá para los 14 Hospitales General de Agudos, el Hospital Santa Lucia, el Instituto Lagleyze, el Hospital Muñiz, el Hospital Ferrer y el Hospital de Quemados. El personal se encontrará alistado para cualquier situación que se pueda llegar a producir, resultado de los festejos masivos.Así mismo, el SAME dispondrá de los siguientes recursos en la zona céntrica de Buenos Aires: 10 ambulancias, 4 motocicletas medicalizadas, 1 unidad médica de Triage, 1 unidad de víctimas Múltiples, 1 unidad móvil de Oxigenación, 2 móviles de apoyo de Rápido Despliegue, 2 helicópteros sanitarios en Apresto en Helipuerto Madero y el equipo de Comunicación Unificado para Emergencias Sanitarias activado en base Monasterio.Las siguientes líneas de colectivo no ingresarán al perímetro afectado y tendrán modificaciones en sus recorridos según necesidad: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 22, 23, 24, 26, 29, 37, 39, 45, 50, 56, 59, 60, 64, 67, 70, 75, 86, 90, 91, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 111, 115, 126, 129, 132, 140, 146, 150 y 180.Hacia el Este: 5-7-23-26-56-64-75-99-103-105-111-115-126-132-140-146-180.Por av. Del Libertador: suben por av. Entre Ríos/ av. Callao, su ruta.Por av. San Juan: av. San Juan, Combate de los Pozos, av. Brasil, av. Paseo Colón, su ruta.Por av. Santa Fe: suben por av. Entre Ríos, siguen por av. Del Libertador, su ruta.Por av. Brasil: av. San Juan, Combate de los Pozos, av. Brasil, av. Paseo Colón, su ruta.Hacia el Oeste: 5-7-23-26-56-64-75-99-103-105-111-115-126-132-140-146-180.Por av. Del Libertador: av. Córdoba, av. Leandro N. Alem. av. Del Libertador, su ruta.Por Garay: (bajan por av. Paseo Colón): av. Independencia, av. Paseo Colón, av. Juan De Garay, su ruta.Hacia el Norte: 6-8-9-10-17-22-23-24-29-37-39-45-50-59-60-64-67-70-86-90-91-98-100-111-102-105-126-129-150.Por av. Paseo Colón: av. Montes de Oca, av. Brasil, av. Paseo Colón, su ruta.Por av. Entre Ríos/av. Callao: av. Montes de Oca, av. Juan De Garay, av. Entre Ríos, su ruta.Por av. Jujuy: av. Montes de Oca, av. Juan De Garay, Alberti, Cochabamba, av. Jujuy, su ruta.Hacia el Sur: 6-8-9-10-17-22-23-24-29-37-39-45-50-59-60-64-67-70-86-90-91-98-100-111-102-105-126-129-150.Por av. Paseo Colón: al Este por av. Del Libertador.Por av. Pueyrredón/av. Jujuy (al Oeste por av. Santa Fe): Cerrito, av. Santa Fe, av. Pueyrredón, su ruta.Horario: domingo 18 de diciembre a partir de las 14. Cierre de bajadas de Autopistas 25 de Mayo:Bajada a Irigoyen desde el Oeste.Bajada a 9 de Julio desde el Oeste.Bajada a 9 de Julio desde el Este.Línea A: funcionará con normalidad desde San Pedrito a Plaza de Mayo - Casa Rosada.Línea B: funcionará con servicio reducido desde Juan Manuel de Rosas - Villa Urquiza hasta Callao - Maestro Alfredo Bravo.Línea C: funcionará desde Constitución hasta Retiro sin detenerse en las estaciones Diagonal Norte y Lavalle.Línea D: funcionará con servicio reducido desde Congreso de Tucumán hasta Callao.Línea E: funcionará con normalidad desde Plaza de los Virreyes - Eva Perón hasta Retiro.Línea H: funcionará con normalidad desde Facultad de Derecho - Julieta Lanteri a Hospitales.Funcionará normalmente desde General Savio/Centro Cívico Lugano hasta Intendente Saguier. Horario: domingo 18 de diciembre a partir de las 14 hasta el fin del servicio.El domingo, las familias y los fanáticos que se acerquen al Obelisco podrán hacerlo por cualquiera de las calles que desembocan en la avenida 9 de Julio.