River anunció la ampliación y el techado del Monumental: Di Carlo destacó el rol de la asociación civil

River Plate anunció la ampliación y el techado total del estadio Monumental, una obra que ubicará al club como propietario del estadio con mayor capacidad de Sudamérica. El proyecto contempla una quinta bandeja con 16 mil nuevas butacas y una cobertura integral sobre las tribunas, lo que permitirá alcanzar los 101 mil espectadores.

Di Carlo subrayó que la totalidad de las nuevas localidades estarán destinadas a socios y socias, y que las butacas formarán una bandera 360° en rojo y blanco. En ese marco, puso en valor el carácter institucional del club al remarcar que River es una asociación civil sin fines de lucro, capaz de encarar una inversión de esta magnitud sin resignar su identidad ni depender de capitales externos.Las obras comenzarán en abril y se extenderán durante un período estimado de tres años. El financiamiento se realizará a través de un crédito internacional de largo plazo, que será afrontado con ingresos generados por el propio estadio, como recitales, eventos y la explotación integral del predio.