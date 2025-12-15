27.01.2026 / FUTBOL Y POLITICA

River anunció la ampliación y el techado del Monumental: Di Carlo destacó el rol de la asociación civil

El club de Núñez presentó un ambicioso proyecto de obra que llevará la capacidad del estadio a más de 100 mil personas. El presidente de River remarcó que la inversión se apoya en el modelo institucional y en los ingresos genuinos que genera el propio estadio.




River Plate anunció la ampliación y el techado total del estadio Monumental, una obra que ubicará al club como propietario del estadio con mayor capacidad de Sudamérica. El proyecto contempla una quinta bandeja con 16 mil nuevas butacas y una cobertura integral sobre las tribunas, lo que permitirá alcanzar los 101 mil espectadores.

El presidente del club, Stefano Di Carlo, presentó oficialmente la iniciativa y la definió como una nueva etapa en la transformación del Más Monumental. Según explicó, la ampliación se apoyará en una estructura independiente de 52 columnas y en un sistema de techado perimetral que protegerá al público sin afectar la iluminación natural del campo de juego.

Di Carlo subrayó que la totalidad de las nuevas localidades estarán destinadas a socios y socias, y que las butacas formarán una bandera 360° en rojo y blanco. En ese marco, puso en valor el carácter institucional del club al remarcar que River es una asociación civil sin fines de lucro, capaz de encarar una inversión de esta magnitud sin resignar su identidad ni depender de capitales externos.

Las obras comenzarán en abril y se extenderán durante un período estimado de tres años. El financiamiento se realizará a través de un crédito internacional de largo plazo, que será afrontado con ingresos generados por el propio estadio, como recitales, eventos y la explotación integral del predio.


Lo más leído

1

La imagen del Gobierno muestra señales de desgaste: nueva baja del índice de confianza

2

Consejo de la Paz: Milei firmó la sumisión a la "ONU" de Trump que costará USD 1000 millones

3

Presentaron un proyecto de ley con créditos para desendeudar a las familias

4

El Ejecutivo dispuso la intervención del puerto de Ushuaia y desató un conflicto judicial con el gobierno de Melella

5

Monteoliva: La inseguridad no es la mayor preocupación de los argentinos

Más notas de este tema

La Justicia allanó la sede de la AFA y domicilios vinculados a una causa por desvío de fondos

30/12/2025 - COMPLICADO

La Justicia allanó la sede de la AFA y domicilios vinculados a una causa por desvío de fondos

El Gobierno acelera la ofensiva contra la AFA: la intimación por el balance

17/12/2025 - Fútbol y Política

El Gobierno acelera la ofensiva contra la AFA: la intimación por el balance

"Ataque coordinado": La AFA lanzó un duro comunicado contra el Gobierno tras la denuncia de Bullrich

15/12/2025 - Política y Fútbol

"Ataque coordinado": La AFA lanzó un duro comunicado contra el Gobierno tras la denuncia de Bullrich

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.