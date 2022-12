Kelly Olmos afirmó que el bono a los privados busca priorizar a "los sectores más rezagados"

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, afirmó este lunes que el bono de fin de año de 24 mil pesos a los trabajadores del sector privado que anunció el Gobierno la última semana responde a la intención de "atender la situación de los sectores más rezagados".La funcionaria indicó que el bono es "para el sector de trabajadores formalizados más rezagados" y alcanza a aquellos que "cobran hasta 3 salarios mínimo vital y móvil, que son aproximadamente hasta 186 mil pesos incluido el bono".Olmos recordó que ese beneficio se oficializó la última semana "junto con una serie de medidas que el Gobierno nacional viene anunciando, donde intenta atender la situación de los sectores más rezagados", y no es una medida aislada.Por otro lado, remarcó que "es un día de mucha felicidad", por la obtención de la Copa del Mundo Qatar 2022. "Siempre tenemos que luchar, hay que luchar hasta el último segundo porque el partido no termina un segundo antes, termina cuando se alcanza la definición. Y es así", reflexionó la ministra sobre el partido de ayer, cuando el seleccionado nacional se impuso a la de Francia por penales y se consagró campeón mundial."En la vida hay que luchar para obtener las cosas que verdaderamente se desean", añadió en declaraciones a Télam Radio.Consultada sobre sectores que no querían el triunfo argentino, Olmos afirmó: "Lo que importa es la alegría de las mayorías. Si hay una pequeña minoría que se siente afectada por esa alegría, lo sentimos por ellos".Además, contrastó los festejos de todo el país con declaraciones previas del expresidente Mauricio Macri. "Mientras tanto, Macri diciendo que es un país de 70 años de fracaso, la verdad lamentable la posición de él. Es evidente esa incapacidad de percibir por dónde pasa la realidad", dijo sobre el exmandatario."No hay ninguna lucha que se pueda llevar adelante si no hay autoestima en el pueblo que la tiene que protagonizar. Esto fortalece la autoestima, la unidad de la mayoría de los argentinos y son cosas que nos van a ayudar a resolver los problemas que tenemos", analizó la funcionaria sobre la victoria de la albiceleste.