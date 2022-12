Alejandro Grimson presentó su renuncia y dejará de ser el asesor presidencial

En el Obelisco no entra un alfiler a las 18hs. Desde todos los puntos cardinales sigue llegando gente.

Tanto, pero tanto, pero tanto pueblo que no recuerdo.

Hoy vi la Felicidad. — Alejandro Grimson (@alegrimson) December 18, 2022

A sólo días de que se cumplan tres años de la gestión de Alberto Fernández,, el investigador del CONICET había comunicado personalmente al Presidente que iba a presentar su renuncia motivada por "cuestiones personales"."Agradécense al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo", sostiene el artículo dos del Decreto 840/2022 publicado este lunes en el Boletín Oficial.una plataforma que se proponía funcionar como una instancia para "reflexionar y discutir el futuro del país".Desde su entorno aseguraron que el ahora exasesor seguiráGrimson nunca fue considerado ni un "albertista" ni un "cristinista", más bien un "frentetodista" o "antimacrista".Durante las últimas horas, antes de que se hiciera oficial su renuncia, Grimson celebró el triunfo de la Selección argentina a través de sus redes. "Somos una Argentina que ha sufrido. Cuando parecía que se daba no vino un sólo dolor. Fueron dos. Y nos quedamos pasmados. La historia se repite. Y cuando parecía que se nos escapaba otra vez, llegó el inmenso coraje para el final. Argentina Campeona del Mundo", tuiteó.Y agregó: "En el Obelisco no entra un alfiler a las 18hs. Desde todos los puntos cardinales sigue llegando gente. Tanto, pero tanto, pero tanto pueblo que no recuerdo. Hoy vi la Felicidad", ese fue su último tuit.El investigador de CONICET hasta el momento no se refirió a la denuncia en sus redes sociales, de acuerdo informó El Destape Grimson no hará declaraciones acerca de las razones de su salida.