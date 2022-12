El Gobierno avanza en la licitación del 5G este jueves

El directorio de ENACOM aprobará este jueves dos resoluciones claves para concretar durante los primeros meses del 2023 la licitación de la primera banda para uso de tecnología 5G en el país, en la cual no habrá restricciones para la utilización de tecnología china y las autoridades esperan recaudar en el proceso más de mil millones de dólares., un paso de los más importantes dentro de la gestión de Alberto Fernández ya que esta modernización de la industria impactará sectores clave como el campo, la energía y la industria mecánica, y además, por el interés en ese tipo de tecnología, será otra vía para sumar a las reservas una cantidad considerable de divisas.El lobby de los Estados Unidos para que se restrinja su ingreso es insistente e involucra a funcionarios y diplomáticos de primera línea, sin embargo hasta ahora no funcionó. Según informó El DestapeEsta nueva tecnología puede revolucionar en pocos años el funcionamiento de áreas clave de un Gobierno como la defensa, la seguridad y la infraestructura crítica, por lo que los estadounidenses temen que sus rivales estratégicos tengan la capacidad, a través de Huawei, de monitorear, espiar, sabotear o interrumpir cualquiera de estas actividades; impedirlo es una prioridad de su política exterior, especialmente en territorios que ellos consideran parte de su área de influencia.Así lo hizo saber en su visita al país, en agosto del año pasado, el influyente Jake Sullivan, Asesor Nacional de Seguridad del gobierno de Joe Biden. También insistieron sobre el asunto a través de otras instancias diplomáticas y políticas de primera línea en Washington. La causa tenía también sus abogados dentro de la propia Casa Rosada, como el exsecretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.En la Argentina,que también incluyen la participación de las suecas Nokia y Ericsson.Además, de acuerdo con la información de El Destape, el gobierno no descarta que se sumen otros actores al proceso de licitación, en principio es poco probable que surja competencia en el mercado de la provisión de internet y telefonía celular para el gran público, pero el despliegue primario del 5G estará apuntado al uso industrial, que es el área donde esta tecnología puede ofrecer sus mayores ventajas. Es el caso de YPF, que ya tiene asignado su propio ancho de banda en el que comenzó a explorar las posibilidades que ofrece.Por la licitación de la banda de 3,5 GHZ (entre 3300 y 3600 MHz), limpia de otros usos,