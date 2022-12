Coparticipación: el FDT manifestó su rechazo al fallo de la Corte que favorece a la Ciudad

La CSJN sacó un fallo millonario.

Varios dirigentes del Frente de Todo(FdT) manifestaron su rechazo al fallo de la Corte Suprema que favorece al Gobierno porteño en la reasignación de un porcentaje de fondos de coparticipación que realizó el Ejecutivo nacional en 2020.“La Corte Suprema sacó un fallo millonario ¿El fundamento? Leer la prensa porteña que dice ‘Un fuerte triunfo político de Larreta’ y sobran los análisis. ¿El federalismo? Pulverizado. La Ciudad más rica simplemente se burla. La República? sin vigencia, a las facultades del Congreso…una cautelar y listo!!", publicó el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, en su cuenta de Twitter.En la misma línea se manifestó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien calificó la medida como "inconstitucional" y que "va en contra del federalismo". "Fallar a favor de Larreta significa menos recursos para las provincias y más recursos para la Ciudad más rica de la Argentina que no produce ningún bien, solo brinda servicios económicos, gastronómicos y hoteleros", precisó el gobernador riojano.Por su parte, el senador del FdT por la Ciudad Mariano Recalde manifestó: "Llegó el regalo de Navidad de la Corte Suprema para Larreta: más recursos para su campaña electoral". En ese sentido, el legislador remarcó que la resolución, con la que se suspendió la ley 27.606 que fijó en 2,32 por ciento la participación, "sólo beneficia al macrismo".A su vez, la senadora del FdT por Mendoza Anabel Fernández Sagasti criticó también en sus redes sociales el accionar del máximo tribunal. "La Corte con este fallo perjudica a Mendoza y a todas las provincias argentinas", dijo la senadora, y agregó irónicamente: "¿Y el federalismo? Bien, gracias", subrayó.Del mismo modo, Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, apuntó contra el fallo de la Corte: "Los que pedían no usar el Mundial para 'distraer', aprovechan este momento de festejo, para este fallo vergonzoso, que solo refuerza desigualdades entre la ciudad más rica del país y el resto de las provincias y municipios".En un comunicado, los legisladores de la Cámara alta bonaerense manifestaron su "profunda preocupación por la medida cautelar otorgada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" en su "reclamo contra el Estado Nacional por la transferencia de fondos coparticipables""El fallo ratifica el privilegio de una ciudad por las sobre las provincias, unidades preexistentes de la Nación Argentina, beneficiando al distrito más rico del país, con el mayor ingreso per cápita", cuestionaron los legisladores.La disputa entre Nación y Ciudad comenzó con el reclamo porteño en 2020 de los fondos que eran girados por el Gobierno nacional para el pago de la Policía porteña y que desde ese año se reasignó parte de esa partida por considerarlos "excesivos".