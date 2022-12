Alberto Fernández se reunió con gobernadores tras el fallo de la Corte por la coparticipación

El presidente Alberto Fernández se reunió este jueves con 14 gobernadores en Casa Rosada luego del fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación.En la reunión participaron Axel Kicillof (provincia de Buenos Aires); Gildo Insfrán (Formosa); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Gustavo Bordet (Entre Ríos): Sergio Uñac (San Juan); Ricardo Quintela (La Rioja); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Mariano Arcioni (Chubut); Sergio Ziliotto (La Pampa) y Raúl Jalil (Catamarca). Por videoconferencia también se conectaron Jorge Capitanich (Chaco); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).Quienes no participaron fueron Omar Gutiérrez (Neuquén); Omar Perotti (Santa Fe), Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Juan Schiaretti (Córdoba); Arabela Carreras (Río Negro) y Gustavo Sáenz (Salta).También estuvieron presentes el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el Secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; la Secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.El Presidente los convocó de urgencia y muchos no pudieron estar por compromisos contraídos con anterioridad o porque no consiguieron vuelos hacia Buenos Aires. Tampoco se sumó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien ayer viajó a Israel.