"Me sirve": la publicidad de la nueva pelota de YPF con Messi campeón del mundo haciendo jueguito

YPF presentó una divertida publicidad por la salida al mercado de su nueva pelota asociada a la figura de Lionel Messi

A sólo días de que la Selección Argentina se consagrara campeón del mundial de fútbol en Qatar y la Scaloneta celebrara junto a más de 4 millones de personas,La pieza audiovisual promociona la pelota como parte de los productos que los usuarios de YPF Serviclub pueden canjear por los puntos acumulados a través de la carga de combustible.En el material, diferentes personas le preguntan a Messi, que aparece haciendo jueguitos, si la pelota sirve para actividades no vinculadas directamente al fútbol, como ir de vacaciones, dejar de "ir al arco" o "ser el nuevo Messi"., pregunta una joven en uno de los fragmentos, a lo que el futbolista del PSG francés le contesta "Síii", sonriente, en un gesto que va variando ante las distintas preguntas y muestran una faceta actoral no conocida del astro.En el final de la publicidad, un joven hace jueguitos en la playa y pregunta:. La pregunta es la única que encuentra un "nooo" como respuesta del Diez argentino, pero el chico le responde "me sirve igual".