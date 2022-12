Horacio Rodríguez Larreta: "Vamos a denunciar a cada funcionario que no acate el fallo"

El jefe de Gobierno porteño,aseguró este viernes que denunciará a cada funcionario del gobierno nacional que no acate el fallo de la Corte Suprema que le devuelve a la Ciudad parte de la coparticipación y no descartó el juicio político contra el presidente Alberto Fernández ."Vamos a hacer una presentación ante la Corte informando este incumplimiento y", sostuvo Larreta durante una conferencia de prensa desde la Jefatura de Gobierno porteño en el barrio de Parque Patricios.Acerca de la posibilidad de iniciar un juicio político contra el Presidente el jefe de Gobierno porteño señaló: "Nuestro bloque en el Congreso de Juntos por el Cambio está analizando otras acciones judiciales y legislativas".Desde la vuelta de la democracia no hay antecedentes de un presidente que no acate un fallo de la Corte. El kirchnerismo busca anular la Justicia", acusó.En esa línea, Larreta apuntó contra los gobernadores que apoyaron el reclamo del presidente de la Nación y que denunciaron que el fallo de la Corte vuelve a la Argentina menos federal. "Los gobernadores fueron votados para defender a sus provincias.", lanzó Larreta en el mensaje leído.", insistió.Durante la conferencia el alcalde porteño también ratificó que cuando le devuelvan los fondos de la coparticipación, eliminará el Impuesto a los Sellos a las tarjetas de crédito y una reducción de la tasa del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los instrumentos financieros, la cual pasará de 8% a 2,85%.Si bien la Corte Suprema dictó el miércoles una medida cautelar por la que ordenó que se entregue a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos coparticipables,