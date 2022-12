Axel Kicillof con un pedido a Cristina Kirchner para 2023: "Te necesitamos para seguir avanzando"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, apuntó contra Juntos por el Cambio (JxC) y le hizo un pedido a Cristina Kirchner de cara a las elecciones del próximo año."Cristina, te necesitamos para seguir avanzando con los derechos, el derecho al futuro", expresó el mandario bonaerense ante la presencia de la Vicepresidenta, quien aseguró semanas atrás que no será candidata en 2023.En un claro mensaje al Poder Judicial y también a la oposición, afirmó: "Lo que no pudieron hacer cuando eran gobierno, ahora lo están haciendo a traves del partido judicial"."Nosotros reconocemos y ampliamos derechos. Así que pueden seguir amenzando, que no les tenemos miedo", enfatizó Kicillof.También habló sobre la discusión por el fallo de la Corte a favor de la Ciudad. "Hubo un manejo arbitrario en detrimento de todo el interior federal. Parece que cuando las urnas no se le da, empiezan los fallos judiciales favorables", apuntó.En la misma línea, cruzó a la ex gobernadora María Eugenia Vidal por su gestión en la Provincia y sus comentarios hacia la administración pública. "Si quieren buscar ñoquis, que vayan a la Legislatura", ironizó."Plata no faltó, faltó vocación e interés. El derecho a la educación es fundamental para nosotros", remarcó tras la inauguración de un jardín de infantes en Florencio Varela.