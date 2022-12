Riquelme lanzó su agrupación, apuntó a estar "muchos años más" en Boca y hubo dardos a Macri/Angelici

Juan Román Riquelme lanzó su agrupación política en Boca Juniors, "Soy bostero", en un acto celebrado en la noche de este martes en el playón de estacionamiento de la Bombonera con 10.000 asistentes que despidieron el año

“Ahora somos un club de fútbol y no una sociedad anónima como otros querían. De siete campeonatos jugados bajo nuestra gestión se ganaron cinco. Ahí donde está la Bombonera querían hacer una cancha de tenis, pero ese es el lugar donde se gana y se festeja más. Y ahora no vendemos jugadores por vender, sino que apostamos a las inferiores”

"Quedan cuatro días. Hasta el 31 podemos disfrutar que somos el mejor equipo del país. Ojalá que podamos estar muchísimos años juntos"

Así finalizó #Riquelme cantando junto a todos los hinchas 🎶Soy Bostero … es un sentimiento… no puedo parar🎶



Acompañado por el presidentey los integrantes del Consejo de FútbolEl principal mensaje que el máximo ídolo del club y vicepresidente de la institución dejó a esas 10.000 personas que se congregaron en el playón de estacionamiento situado detrás de la Popular Norte es que va “estar mucho tiempo más en Boca”, aunque aún no precisó si en diciembre de 2023 será candidato a presidente o irá en otra función por un nuevo período.Pese a las especulaciones que señalan ciertos cortocircuitos que hubo fácticamente, Amor Ameal acompañó al Diez, pero no está claro qué hará en los comicios de fin de año. Tras los primeros años de mandato como vicepresidente, Riquelme busca prolongar su estadía en Boca, a sabiendas de que fue el arma fundamental para echar al macrismo en 2029, y se espera que esta vez pueda postularse como presidente del club.Sin embargo, otra opción podría ser, actual secretario general del Xeneize y hombre con llegada en AFA, con quien Riquelme mantiene un vínculo muy estrecho, vaya como cabeza de la lista y el ídolo vuelva a postularse como vice. No hubo novedades en este sentido en el acto masivo de este martes.“Lamentablemente hay cierto periodismo que quiere hacer ver en Boca que hay divisiones cuando estas no existen. Y acá me ven con Riquelme”, comenzó su discurso Ameal.Y luego, sin dar nombres,, disparó sin anestesia Ameal.Luego llegó el turno más esperando, el de la palabra de Riquelme. "Yo funciono igual que ustedes. Yo veo a cada uno con la camiseta de nuestro club, el gorro de nuestro club, el pantaloncito de nuestro club y es lo que soñaba. Gracias al presidente que me fue a buscar hace tres años… Yo hace unos años dije que ustedes estaban todos locos. Están todos locos. Yo siento como ustedes y vivo como ustedes. No hay nada más lindo que ver a todos los bosteros felices. No hay nada que me llene más el corazón", empezó.Y luego comenzó a meterse en clave electoral:Riquelme repasó que 2022 fue "un año muy bueno" porque Boca consiguió ganar "los dos torneos" que disputó, y, según consignó, tiene "un plantel impresionante, que solo quiere competir y ganar y que ha empezado ya la pretemporada"., concluyó.Después de unos minutos escuchando a los hinchas, el ex enganche tomó el micrófono y se animó a cantar con la gente: "Ohhh, soy bostero, es un sentimiento, no puedo parar". Siguiendo sus pasos, los presentes enseguida se sumaron a cantar.