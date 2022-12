Cambios en el Gobierno: renuncian Donda y Crous, y echan al titular de la Casa de la Moneda

Texto completo de mi renuncia. pic.twitter.com/dJuUOjqToW — 💚 Victoria Donda Perez (@vikidonda) December 30, 2022

La gestión de Alberto Fernández encuentra un fin de año movido y con cambios, es que la hasta ayer titular del INADI,y, quién era titular de la Oficina Anticorrupción, por los resultados negativos de su gestión.La primera renuncia en trascender fue la dequien decidió dejar su cargo como titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).A través de un comunicado, la ahora ex funcionaria confirmó su salida este jueves 29 de diciembre, luego de tres años de ejercicio, siendo una de las funcionarias que acompañó la gestión del presidente Alberto Fernández desde el inicio. “”, comenzó quien tenía el cargo vigente hasta el próximo 31 de diciembre, luego de haber sido extendida por un decreto presidencial el 13 de octubre de 2022."Porque estoy convencida de que las responsabilidades institucionales son etapas de un camino más extenso e integral en la vida de todo militante político que aspira verdaderamente a modificar realidades que duelen, es que hoy se cierra un ciclo", sostuvo en la carta donde además subrayó que su alejamiento no implica alejarse del Frente de Todos y destacó la centralidad de la figura de Cristina Kirchner como “una persona totalmente decidida a desarrollar su praxis politica sin cuotas de rencor y depositaria de un atributo sustancial: escuchar”.En ese sentido, le reprochó al Gobierno la falta de escucha y de reacción para atender las demandas de la gente: “Se dejó de escuchar a las voces que desde hace tiempo largo venimos insistiendo en la necesidad de establecer instancias para llegar a una síntesis necesaria en medio de una”, escribió Donda."Agravando fuertemente lo anterior --dijo--, por el hecho de ser mujer y no encontrar en el gobierno espacio legítimo para que nuestras voces sean escuchadas,elemento que hice visible en reiteradas ocasiones en mi discurso público", sostuvo. "Acaso me llevó siempre a decir lo que pienso el hecho de creer que jamás una gestión de gobierno puede divorciarse de lo que siente la sociedad que supuestamente representa", remarcó.En las últimas horas, la conducción del organismo difundió un informe de gestión durante el último año, en el cual consignó la recepción y el tratamiento de 2542 denuncias, la mitad realizadas por mujeres, con el ámbito laboral como espacio predominante de los episodios relevados. Posiblemente haya sido la última actividad. El nombramiento de Donda como interventora del INADI vencía el próximo 31 de diciembre.Asimismo, Alberto Fernández oficializó en el último día hábil del 2022. La decisión fue publicada este viernes en el Boletín Oficial.CROUS (D.N.I. N° 17.760.152) al cargo de Titular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, organismo desconcentrado de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN”, establece el decreto 878/2022, firmado por el Presidente y por su jefe de Gabinete, Juan Manzur.Crous había asumido en el cargo en diciembre de 2019 junto con la llegada del Frente de Todos al poder. Miembro y fundador de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, se había desempeñado como fiscal titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) luego de ser nombrado por la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, fue desplazado de ese cargo durante el gobierno de Mauricio Macri y pasó a integrar la oficina de Enlace Legislativo de la Procuración.entre las que se destaca cuando renunció a ser querellante en la causa Vialidad, donde recientemente fue condenada Cristina Kirchner. Crous decidió retirarse de su cargo.Por su parte,del presidente de la Casa de la Moneda durante el año que está por terminar.“No estábamos conformes con su gestión”, señaló una fuente del ministerio de Economía a Infobae, el medio informó que sobre el final de la jornada del jueves, el malestar de Massa se gestó por varios aspectos en la gestión de Gabrielli al frente del organismo entre ellos, se habló de una gestión administrativa que dejó un “balance en rojo”.También de que l. De hecho, es público que gran parte de los billetes que el Banco Central puso en la calle este año fueron producidos en el exterior. Asimismo, desde Economía reprocharon “la demora en la puesta en marcha de la producción de billetes”, informó Infobae aunque todavía no hay una explicación oficial.La gestión de Gabrielli al frente de la empresa estatal dedicada a la fabricación de billetes y monedas, había comenzado en mayo de 2020, cuando el presidente Alberto Fernández lo designó en ese cargo.