Cómo funcionarán el transporte, los supermercados y servicios en Año Nuevo

En el marco del asueto que rige para la Provincia de Buenos Aires y al que la Ciudad no adhirió,o. La medida rige para ciertos trabajadores 30 de diciembre a raíz que las fiestas caen sábado y domingo.El documento fue firmado por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández junto a Luis Manzur y Eduardo Rique Pedro., explicó el texto. Por ende algunos servicios se verán afectados desde este viernes hasta el lunes, donde se retornará a su horario de atención habitual. El transporte público sufrirá modificaciones en sus cronogramas de circulación, los colectivos reducirá la frecuencia a partir de las 21, del 31 de diciembre. En cuanto al 1° de enero, circularán con el habitual horario de feriado.Los subtes, desde la web de Emova, publicaron los horarios de circulación para el 31 de diciembre:- Durante el 1° de enero, las líneas funcionarán desde las 8 de la mañana hasta las 21/22hs.- El premetro lo hará de 6 a 21 horas el sábado, y de 8 a 21 horas el domingo.- Los trenes tanto viernes como sábado mantendrán sus horarios habituales, a lo sumo con alguna modificación para el 31 de diciembre. En tanto al 1° de enero, al igual que los colectivos, circularán con el habitual horario de feriado.En cuanto a supermercados, durante el 1° de enero permanecerán cerrados, mientras que el 31 de diciembre abrirán pero con un esquema de atención acotado. Puede ser que corten al mediodía o cierren antes. Tanto Coto, Carrefour y Jumbo, abrirán de 7 a 18hs , mientras que el horario de Día será de 8 a 18hs.Desde la página oficial de la Ciudad de Buenos Aires, informaron que las escuelas, sedes comunales, vacunatorios COVID-19, parques, museos, bibliotecas públicas y teatros, permanecerán cerrados.-Hospitales: funcionarán las guardias, el SAME y Unidades Febriles de Urgencia.-Cementerios: las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán el 31 diciembre en el horario de 9 a 12 horas a destino, recepcionándose el último trámite a las 11 e iniciándose la última inhumación a las 11.30; y el 1 de enero de 9 a 12 horas, a depósito de Chacarita.-Recolección de residuos: el 31 no habrá recolección de basura (evitar sacarla para que no se generen y se acumulen malos olores), mientras que el 1 el servicio funcionará de manera habitual.-Peajes: los peajes funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15 horas sentido Provincia, y de 17 a 21 horas sentido Centro.Policía y Bomberos de la Ciudad + Emergencias Línea 911; Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias + Línea 103: guardias activas las 24 horas.