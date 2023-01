El Gobierno prepara un proyecto para el ahorro energía: cómo impactará

En línea con la política de segmentación tarifaria implementada este año, el área energética del Ministerio de Economía delinea un proyecto de ley para mejorar la eficiencia del consumo en hogares, industrias y espacios públicos y promover el ahorro. La secretaría a cargo de Flavia Royón planea presentarlo en el Congreso en el mes de marzo, cuando den inicio las sesiones ordinarias. El ejemplo de la guerra en Europa y los problemas de abastecimiento como espejo para evitar dificultades en los próximos años, uno de los conceptos que corren por los pasillos del Palacio de Hacienda.La Secretaría de Energía afinará este verano los detalles de un proyecto de ley de "Ahorro y Eficiencia energética". El objetivo es presentarlo apenas se inaugure el periodo legislativo, es decir, marzo. En el mientras tanto, buscarán obtener el mayor consenso con todos los bloques políticos del Congreso para que se trata en comisiones parlamentarias y salga por unanimidad en el recinto.De acuerdo a lo que corroboró este medio en un borrador que circula de forma interna, los pilares en los que se anclará el texto serán la reconversión tecnológica, la gestión de cambio en cambios de ámbitos de consumo energético, bajar el consumo de energía sin perder confort y la "sensibilización". El proyecto de ley, que está en pleno armado de argumentos, tratará de incorporar programas de información y concientización sobre ahorro y eficiencia en todos los niveles: residencias, industrial, edificios públicos.Las medidas a instrumentar en los edificios públicos de todo el país apuntarán a una mayor regulación de la temperatura de climatización e iluminación (ascensores, calderas, otros motores que son ineficientes); apagado de las luces ornamentales desde las 00:00 y criterios de eficiencia en los sistemas de compras del Estado.También menciona un marco normativo para el etiquetado de viviendas, con programas de formadores para que puedan certificar. En tanto, se aplicarán incentivos para aquel que ahorre y use eficientemente los recursos. Las acciones para implementar a nivel federal (nivel residencial) serán:-Identificación de medidas de bajo y moderado costo, de alto impacto en demanda y en emisiones de gas de efecto invernadero, con foco en hogares vulnerables.-Actualización de bloque energético de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.-Elaboración de mecanismo único de cálculo de pérdidas de sistema de distribución.-Implementación de sistema unificado de etiquetado de eficiencia energética de viviendas (para residenciales)Otro de los ejes del proyecto se enfocará en motorizar el desarrollo de nuevos proyectos de generación renovable, reducir la generación forzada, sustituir la generación aislada térmica por renovable y disminuir los costos de generación. Las medidas para el fortalecimiento del segmento de distribución se enfocarán en la estandarización de criterios regulatorios en materia de: Calidad de servicio, medición de pérdidas, costos de la energía no suministrada, y la incorporación de nuevas tecnologías.Justamente, el Indec relevó esta semana cuáles son los electrodomésticos que explican el mayor consumo de gas y electricidad de los hogares. En el informe se identificaron características como la antigüedad y la clase de eficiencia, así como su distribución por regiones e ingresos.Los artefactos con mayor consumo son los destinados a la cocción y conservación de alimentos, calefacción y refrigeración, lavarropas, equipos de comunicación y entretenimiento, iluminación, entre otros. El trabajo sobre el Uso Hogareño de la Energía es un relevamiento considerado clave para efectuar el balance de energía útil, que permitirá conocer los patrones de consumo para el diseño de políticas energéticas.Además de indagar sobre la tenencia y el uso de equipamientos del hogar, tanto electrodomésticos como gasodomésticos y equipos informáticos, incluyendo luminarias y vehículos, también se registraron datos sobre algunas características de los artefactos utilizados, como la antigüedad y la clase de eficiencia. Asimismo, se procuró determinar la intensidad de uso (frecuencia y cantidad de horas) y el tipo de combustible utilizado, tanto a nivel nacional como por regiones.El informe relevó que el principal equipamiento utilizado para la cocción de alimentos lo constituyen los gasodomésticos, que en versión cocina, anafe u horno a gas representan 85,4% del total (la región Noreste NEA tiene el porcentaje más bajo: 64,0%), mientras que 17,6% utilizan cocina, anafe u horno eléctricos. El uso de los artefactos a gas no presenta diferencias importantes por niveles de ingresos. En cambio, en los artefactos eléctricos, se observa que, a mayor nivel, mayor uso: en los quintiles 1 y 2 registra valores cercanos a 14,0% y en el quintil 5 asciende a 24,4% de los hogares.Por otra parte, el uso de aire acondicionado en general (sin tener en cuenta el tipo de artefacto, split o tipo ventana), alcanza el 47,1% de los hogares, y en los de menores ingresos, el uso de split es de 18,5%, y en los de mayor poder adquisitivo alcanza al 61,7%. A su vez, el 77,9% de los hogares usa equipamiento para calefaccionar la vivienda, de los cuales el 40,9% declaró utilizar estufas a gas y 25,6%, estufas eléctricas.