Un campeón del mundo ex Boca Juniors pidió justicia por Fernando Báez Sosa

Uno de los jugadores más importantes de la Selección Argentina de fútbol que salió campeón del mundo en Qatar 2022 se sumó al pedido de justicia por el asesinato de Fernando Baéz Sosa, en el marco del juicio oral que se desarrolla en estos momentos, y llamó a la sociedad a tomar consciencia

Se trata de, el volante central de la Juventus de Italia y ex figuran de Boca Juniors, quien compartió en sus redes sociales un sutil pero contundente mensaje en el que implora que el asesinato del estudiante de abogacía no quede impune.El juicio por el crimen de Fernando tiene en vilo al país y gran parte de los 47 millones de argentinos siguen con atención lo que sucede en los tribunales de Dolores por estos días, a la espera de la condena para los ocho rugbiers que mataron a golpes al joven de 18 años a la salida de un boliche en Villa Gesell, en enero de 2020.El principal pedido de, los padres de la víctima, es que los autores del crimen "reciban prisión perpetua". En ese sentido, se formó una cadena viral de publicaciones que pide justicia pero también llama a la sociedad a tomar consciencia.El talentoso futbolista que sumó cualidades aguerridas en los últimos años se metió de lleno en uno de los temas que actualmente marcan la agenda nacional y subió una historia a su cuenta oficial de Instagram con una imagen de Fernando sonriendo y con los brazos cruzados, acompañada por un emoji de dos manos unidas en señal de ruego.e. Allí, la administradora del perfil, Cuesti, había compartido esa postal de Báez Sosa junto con otras más, en la que se lo ve feliz con sus padres, o bailando con su novia.La publicación en la mencionada cuenta contiene un texto conmovedor, en el que quien escribe lo hace en primera persona, como si fuese Báez Sosa y relata de modo descarnado cómo habrían ocurrido los hechos en esa fatídica noche.“Ya pasaron 3 años y todavía no obtuve justicia. Lo cuento yo porque Fernando Báez Sosa no puede”, finaliza el mensaje, que remata con un pedido, que también se multiplicó en los últimos días en las redes sociales: “Justicia es perpetua”.