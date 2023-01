El juicio político a la Corte empezará en la segunda quincena de enero en Diputados

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó queDurante la habitual conferencia de prensa que brinda cada jueves en Casa Rosada,Cerruti reconoció que en el temario de las sesiones "estará el juicio político y otros temas económicos que aún se están terminando de definir", admitió la portavoz.Previo a la funcionaria, el presidente de bloque de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT),, había adelantado la misma información tras reunirse con el presidente Alberto Fernández, quien le entregó el pedido de juicio político, Martínez explicó que durante la reunión el jefe de Estado "comentó los distintos elementos que integran la solicitud y que la tarea será darle el tratamiento parlamentario a lo decidido por ellos".Del encuentro de Martínez y Alberto también participó la titular de la comisión de Juicio Político de la Cámara baja,. Segun contó el legislador, el mandatario les entregó el pedido de juicio político contra la Corte que impulsa junto a gobernadores y requirió su "pronto tratamiento legislativo".El diputado recordó que el Presidente les transmitió que "y en función de eso podamos estar en condiciones, ya con sesión extraordinaria, en la segunda quincena de enero".Fuentes parlamentarias señalaron que el documento que les entregó Fernández se tendrá que transformar en un proyecto de resolución donde se plasmará el pedido de juicio político.Martínez adelantó que c” que impulsaron y consideró que "va ser un debate muy importante".El legislador destacó que "reivindica la decisión política tomada por el Presidente y los gobernadores que lo acompañan, porque ayuda a poder dar como sociedad un debate de lo que pasa en la justicia". "Va ser un debate muy importante y", agregó.Martinez señaló que los motivos del pedido están fundamentados en el "desquicio que armaron en el Consejo de la Magistratura llevándolo a una parálisis absoluta. Uno dice ¿qué tiene que ver el Consejo con mi vida cotidiana? En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, tener un montón de lugares que no se cubren porque el Consejo de la Magistratura no se reúne".Agregó que también está "el fallo por los fondos para la ciudad de Buenos Aires y cuando el Presidente plantea esto, cuando los gobernadores plantean esto, no están pensando solamente en ellos, en sus propios intereses, están pensando en el conjunto de la institucionalidad de la República Argentina".