Di Croce anticipó el caso Peter Thiel: "Los milmillonarios que se van a beneficiar de la reprimarización de Argentina"

En una entrevista
con Política Argentina
de febrero, la periodista y escritora Valeria Di Croce
habló de "con quiénes se reúne" el presidente Javier Milei en relación al poder, el "Círculo Rojo" y los empresarios globales, y se refirió, justamente, al caso de Peter Thiel, el cofundador de PayPal y Palantir
, que llega a la Argentina con una agenda que ya incluyó contactos con funcionarios del oficialismo, entre ellos el asesor Santiago Caputo, y que será recibido este jueves en Casa Rosada por el mandatario.
"Hay una primarización, una primarización 3.0 vinculada al desarrollo de ese capitalismo de plataformas. Además de la profundización que se produce de la dependencia argentina con Estados Unidos a partir de, por un lado, la relación con el Tesoro norteamericano y con Scott Bessent, como vimos el año pasado, y del nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional, por el otro", afirmó la autora del libro "El arca de Milei: ¿cómo y con quién construyó su poder?".
Di Croce recordó que en la campaña 2023 los medios no hicieron "tan visible el ecosistema mediático digital" e ignoraron "lo que estaba sucediendo en torno a Milei en ese ecosistema", ahora "también el mainstream del periodismo económico y el periodismo político desconoce o ignora todo lo que sucede en Endeavor".
"Cuando Milei va a Endeavor en 2024, ese 14 de noviembre de 2024, les dice que ellos eran los los verdaderos héroes y los llama el círculo rojo digital. Y que van a enterrar al círculo rojo analógico. Milei considera que ese círculo rojo analógico, integrado por esos dueños de la Argentina, Paolo Rocca, Héctor Magnetto, los empresarios que más conocemos, ya caducaron. Y que hay que vincularse, también por eso detiene la obra pública perjudicando a las cámaras de desarrollo que tienen que ver con la construcción, mucho más con el sector privado. Pero no con el sector privado tradicional, sino con estas grandes plataformas que en general están radicadas afuera, que copian modelos de negocios del extranjero", explicó.
En ese sentido, ejemplificó con el caso de Marcos Galperín, que "copia el modelo de negocios de Amazon y el desarrollo financiero a través de billeteras virtuales que tenía en ese momento eBay y PayPal" y puso el foco en "las reuniones que tiene en el extranjero Milei" en las que "lo importante es preguntarse con quién se reúne".
"Y se reúne en general con el capital financiero vinculado a JP Morgan, a través de funcionarios como el actual canciller Pablo Quirno o como el mismo ministro Luis Caputo. Pero también hay una vinculación con Silicon Valley, Sun Valley, que es el campamento de mil millonarios al que fueron Milei y Caputo, del que no se supo qué se habló. Donde están los tipos como Peter Thiel
", advirtió Di Croce.
Y en ese punto, describió los intereses de ese tipo de empresarios, como al que Milei recibe mañana en Casa Risada: "Las personas que manejan los negocios del desarrollo que, cuando sucedió la cumbre de minerales críticos convocada por el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio para garantizar que el Hemisferio Sur le va a proveer a los Estados Unidos y no a China minerales críticos"
.
"Esas son las empresas y los grandes multimillonarios que se van a beneficiar del RIGI y de la reprimarización de la República Argentina
. No los empresarios que nosotros teníamos identificados. Creo que eso empieza a visibilizarse. El RIGI tenía ese objetivo de generar islas de inversión. Es un régimen que promueve la primarización y esa primarización no está destinada solo a los alimentos, sino y sobre todo a aquello que se necesita desde Silicon Valley en el enfrentamiento que tiene Estados Unidos con China", sintetizó.