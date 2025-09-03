Kicillof asistirá a la audiencia ante la Corte Suprema por el recorte de fondos a la Provincia

Tras su gira por España, Axel Kicillof retoma su agenda bonaerense y se mete de lleno en una disputa directa con Javier Milei: el recorte de fondos que Nación le hizo a la Provincia y que terminó en la Corte Suprema. De esta manera, este martes a las 11 de la mañana se dará la segunda audiencia entre las partes.Será el segundo encuentro entre las partes que convocó el máximo tribunal. El gobierno provincial le reclama a la gestión de Javier Milei una deuda en concepto de fondos previsionales - la caja de los jubilados bonaerense que funciona a través del Instituto de Previsión Social (IPS)- por un poco más de $2 billones.En la presentación ante la Corte Suprema se detalla que se deben “anticipos recibidos y adeudados por la Nación”, “actualización de los anticipos 2023”, “fondos del anticipo 2024 más su actualización (base 2020)”, y “diferencia entre el déficit del Estado Nacional y los anticipos sin actualizar correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020”, que daba un total de $681.024.286.169,70 en febrero de 2024. A la fecha, el monto se eleva a $2,2 billones.El 17 de marzo, la provincia de Buenos Aires mantuvo la primera audiencia con Nación. A pesar de que las partes acordaron “confidencialidad” sobre lo charlado, desde Casa de Gobierno se fueron por demás conformes. Las partes “intercambiaron opiniones”, y la gestión libertaria “alegó algunos puntos de la denuncia”, que Provincia respondió.En esa reunión, estuvieron presentes Pablo López, ministro de economía bonaerense; Hernán Gomez, fiscal de Estado; Marina Moretti, presidenta del IPS, y Santiago Pérez Teruel, asesor General de la provincia de Buenos Aires. Por el gobierno Nacional, asistieron el Secretario Legal y Técnico de la ANSES, Andrés Gutiérrez; y asesores letrados del ministerio de Capital Humano.Tras finalizar la misma, el ministro de Economía dijo que “el Gobierno nacional se comprometió a trabajar en este reclamo” y que esperan “llegar a la segunda instancia con un reconocimiento de la deuda y un compromiso de solución para este incumplimiento por parte del Gobierno nacional”.Además de la audiencia en la Corte Suprema de este martes, el Gobernador participará de una misa en Luján en homenaje al Papa Francisco, tras cumplirse un año de su fallecimiento. El viernes viajará al interior bonaerense para inaugurar obras de distinta envergadura.Primero estará en Coronel Suárez, en donde recorrerá el Centro Universitario en el que funcionará el programa “Puentes”, una iniciativa que está ajo la orbita del ministro de Gobierno Carlo Bianco y que busca llevar la Universidad a los distritos más alejados de la provincia para promover el arraigo local. Luego viajará hasta Guaminí y recorrerá la Planta de Agua local, la subestación eléctrica que está en obra, e inaugurará la ruta provincial nº 85.El jueves el mandatario mezclará su agenda con su espacio político. En las tierras de Jorge Ferraresi lanzará el espacio de educación del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Dicho espacio estará a cargo de Jorge Sileoni, ex director General de Cultura y Educación bonaerense.