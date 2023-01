Juicio por Fernando Baéz Sosa: declaran los dos rugbiers sobreseídos y el "rugbier 11"

el miércoles 18 terminará la ronda de testigos y luego empezarán los alegatos.

las ruedas de reconocimiento en contra de Milanesi y Guarino resultaron negativas, al igual que las pericias en sus respectivos teléfonos celulares y los análisis de las cámaras de seguridad que filmaron la trágica golpiza a Fernando.

los rugbiers sobreseídos en la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa en enero del 2020 en Villa Gesell, declararán mañana como testigos en el juicio oral que enfrentan sus ocho amigos, con quienes vacacionaban cuando asesinaron al joven. Además declararáque compartió las vacaciones con el grupo yAunque no están acusados de ningún delito, participarán en el juicio que se lleva adelante en Dolores ya que fueron citados por el abogado defensor. Milanesi- el primo de Lucas Pertossi-, Guarino y ColazoDe todas formasen la ciudad de Dolores para recordar a su hijo.Tanto Milanesi como Guarino habían sido señalados en un comienzo como partícipes necesarios de la brutal golpiza que los adolescentes oriundos de Zárate le propinaron a Fernando el 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Briqueen Villa Gesell, peroEs queAdemás,, como sí sucedió con algunos de los acusados porque el joven, en su intento de defenderse del ataque, rasguñó a sus agresores.“Lo cierto es que no han podido tampoco ser ubicados, por las secuencias fílmicas, en el lugar directo de la agresión a Fernando, sino solo en inmediaciones y alejados de la víctima”, explicó Zamboni en su dictamen.Se espera que este lunes cuenten lo que vivieron aquella madrugada en la que asesinaron a Fernando y lo que sucedió los días posteriores. Ambos volverán a encontrarse, tras casi tres años con los ocho rugbiers acusados:También brindara su testimonio el “rugbier 11”,, que en el momento del crimen tenía 17 años y fue investigado durante los primeros días. Si bien no se alojó en la misma casa que los otros 10 rugbiers, compartió salidas y actividades con los acusados durante aquel verano del 2020.aunque no pegando.De alcanzar el tiempo, este lunes también podrían declarar Rosalía Zárate y María Paula Cinalli, madres de Máximo Thomsen y Blas Cinalli, respectivamente. Dos de los rugbiers más complicados en el crimen por las evidencias y los peritajes.Las declaraciones de padres y madres de los imputados continuarán el martes, mientras que al día siguiente será el turno de algunos médicos.Éste miércoles el Tribunal Oral Federal 1 de Dolores prevé finalizar la prueba testimonial y fijar fecha de alegatos para la semana siguiente: en esa etapa la Fiscalía, el particular damnificado y la defensa harán su exposición.Para