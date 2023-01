Carlos Stornelli: "Yo no sé bien quién es Silvio Robles"

Carlos Stornelli salió a hablar luego de que Cristina Kirchner comparara su actuación, y la del juez Sebastián Ramos, a la hora de salvar a Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosatti, y Marcelo D´Alessandro, ministro de Justicia de Horacio Rodríguez Larreta, del escándalo por los chats entre ambos, con los antecedentes de Comodoro Py reabriendo la causa Memorándum con Irán

El fiscal federal"Yo estoy de licencia, leí parcialmente el fallo del juez Sebastián Ramos, pero", dijo de manera poco creíble Stornelli.Es que Ramos cerró el caso donde se había denunciado que Robles y D´Alessandro hablaron de cómo debía actuar CABA en el conflicto con Nación por la coparticipación a instancias claves de Stornelli, quien sostuvo que las comunicaciones eran producto de la inteligencia ilegal y entonces no servían.Por eso, esta mañana la Vicepresidenta expuso que Comodoro Py archivó el escándalo entre el gobierno porteño y la Corte bajo el argumento de que se sustenta en una "escucha ilegal", pero que con la causa por el Memorándum con Irán la Cámara de Casación se valió de una escucha ilegal para reabrir la causa y que podría volver a hacerlo pronto. Además, CFK destacó que Stornelli está "procesado por espionaje ilegal e impulsor de la ´Operación Puf`", maniobra en la que "buscó legitimar las escuchas ilegales de la cárcel de Ezeiza para salvarse de su participación en el D`Alessiogate". También precisó que el polémico fiscal "cita el voto en minoría de la camarista Ana María Figueroa en el caso Memorándum con Irán, que cuestiona que con una escucha ilegal se pretenda reabrir una causa".Ante esas críticas, Stornelli defendió entrevistado en Radio Rivadavia su maniobra y agregó que "hubiera obrado de la misma manera cualquiera sea la persona denunciada porque el hackeo de un teléfono no puede dar base a una investigación"."Una investigación no puede basarse en el hackeo de un teléfono", dijo el fiscal que trabajó para Mauricio Macri en Boca Juniors, y concluyó: "No veo nada malo en citar el voto de una jueza, que afirma que no se puede iniciar una causa en base a una prueba obtenida ilegalmente".Tras comparar la actuación de Stornelli y Ramos para beneficiar al secretario de Rosatti y D´Alessandro con el accionar de Casación en el Memorándum, Cristina además puso sobre la mesa que este último tribunal ahora debe volver a decidir sobre el mismo expediente, que se sustentó en una "escucha ilegal" que el propio fiscal validó con una cuestionada operación.