Interna PRO: Vidal blanqueó que competiría con Larreta pero no con Macri por la presidencia

Vidal confirmó, como viene diciendo hace tiempo, que desea ser precandidata presidencial y descartó competir en la ciudad de Buenos Aires y la Provincia, territorios donde reveló cuáles son sus aspirantes predilectos, y señaló que de producirse una interna en el PRO competiría con Horacio Rodríguez Larreta pero no con Mauricio Macri, determinación que ratifica su novedoso perfil "halcón" y desestima su otrora postura "paloma"

"Con cien por ciento de inflación, 40 por ciento de pobreza y una deuda en pesos insostenible, los cambios no pueden esperar. Tienen que ser profundos y rápidos. Desde el primer día hay que dar señales muy concretas de que queremos un país distinto"

La diputada nacional y ex gobernadora bonaerenseterminó sus vacaciones y ya está, prácticamente, en modo campaña electoral por la Costa Atlántica, como la mayoría de sus eventuales adversarios internos de Juntos por el Cambio y el PRO de cara a las elecciones presidencial 2023.En ese marco,La ex mandataria provincial recorre actualmente la Costa Atlántica, y seguirá luego su campaña por Mar del Plata, Villa Gesell y el Partido de la Costa. Tras su paso por el territorio que intentó gobernar pero no pudo revalidar el cargo, volverá al interior del país: Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Neuquén y Río Negro, donde acompañará a los candidatos de Juntos por el Cambio locales., afirmó Vidal en una entrevista con LetraP en la que revalidó las intenciones que viene manifestando desde 2021.De cara a las elecciones 2023, en las que se dirimirán no sólo la Presidencia sino las gobernaciones de la mayor parte del país, la diputada nacional dijo que "sin dudas la competencia en las PASO" es "la mejor opción" porque "es transparente y el ciudadano es quien decide el candidato de cada partido".Pese a que se coloca en el perfil "halcón" en cuanto a sus propuestas y vínculos políticos, Vidal cuestionó las "descalificaciones" en la disputa interna, pidió por una "competencia sana" y se lavó las manos: "A mí no me escuchaste ni me vas a escuchar hacer eso".Un punto novedoso de sus expresiones es que precisó con quién sí competiría en una eventual PASO y con quién no, habida cuenta de que tanto Macri como Larreta fueron sus jefes políticos y de que osciló en sus vinculaciones con uno y otro dirigente. De hecho, mantuvo una pelea con el ex presidente durante su mandato y, ya con ambos fuera de la gestión, se ordenó con el jefe de gobierno porteño ante la discusión por las candidaturas para 2021.Sin embargo, Vidal reveló que disputaría una interna con Larreta pero no con Macri., respondió consultada respecto de si se mediría en una PASO presidencial con el alcalde porteñoPor el contrario, aclaró que Macri no definió qué hará este año pero descartó disputarle cargos con un llamativo argumento según el cual el ex presidente tiene una ascendencia similar respecto de ella y de Larreta, con quien se puso en paridad., aseguró.Por otra parte, descartó ir por la Jefatura de Gobierno porteño para suceder a Larreta, versión que venía sonando -según algunos- estimulada por el alcalde. "Mi mejor manera de ayudar a los porteños y a los bonaerenses es siendo parte de un gobierno nacional, liderándolo o acompañando", argumentó.Respecto de las chances y aspiraciones para CABA, expresó su deseo de que el futuro gobernante sea del PRO y mencionó en esa lista a todos los prencandidatos confirmados al día de hoy:Trasladada al territorio bonaerense, allí sí se la jugó y dijo que "el candidato más adecuado" es, su ex ministro de Seguridad. "Podemos ganar, no tengo dudas. Lo hicimos en la última elección", sostuvo.En cuanto a Ritondo, defendió su elección al destacar que "tiene la capacidad, la experiencia y el recorrido para cambiar lo que haya que cambiar" y remarcó que "fue el primer ministro de Seguridad que se mantuvo en su cargo durante todo un mandato, bajó los homicidios un 30%, bajó el robo de autos un 20%, bajo los secuestros un 50%, hubo resultados concretos".En cambio, lo diferenció de, el aspirante que camina de la mano de Larreta, en que su ex ministro estuvo "cuatro años en el cargo más difícil de la provincia" y consiguió "resultados". Olvida Vidal que Ritondo, al igual que el "Colo" y ella misma, proviene de la gestión porteña.Consultada acerca de la gestión depese a que el actual gobernador bonaerense remarca datos respecto de obra pública, educación, seguridad, construcción de cárceles, turismo, entre otros, en cada una de sus apariciones públicas, Vidal la criticó porque le llama "la atención que después de tres años siga hablando la gestión anterior", y especuló con que "es probable que no tenga mucho para decir de la propia".Vidal resumió su perfil, en caso de poder ser presidenta, al expresar que "coincide" con Macri en que hay que aplicar "políticas de shock y no gradualismo"., dijo, en una perspectiva que también la opone a consenso, aunque de difícil diferenciación en cuanto a actores, que propone Larreta.Según la otrora apodada "Heidi" por su postura "paloma", las prioridades de gestión deberían ser "plan contra la inflación, política contra el narcotráfico y un plan de desarrollo productivo".