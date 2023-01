Alberto ante la Celac: "No podemos permitir que la derecha fascista ponga en riesgo la institucionalidad de nuestros pueblos"

El presidenterealizó la apertura de la VII cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Buenos Aires, pidió la “trabajar para garantizar y fortalecer la institucionalidad"y advitió sobre riego que implican "las derechas facistas" en los pueblos y la democracia de la región.“Hoy estamos cuidando los argentinos el ejercicio a la presidencia pro témpore que hemos tenido durante todo el 2022, un año particularmente difícil, pero”, comenzó diciendo en su discurso de apertura el presidente argentino, tras lo que pidió un aplauso para celebrar la reincorporación de Brasil en el foro.Al darle la bienvenida al nuevo presidente brasileño Lula Da Silva, el mandatario argentino señaló que “una Celac sin Brasil es una Celac más vacía” y que la presencia de país “termina de completar” el foro.“Hemos pasado momentos muy difíciles por la pandemia y por la guerra que se ha desatado que ha puesto a nuestras economías en crisis, aque son muchas y en una medida distintas, frente al endeudamiento y los problemas de pobreza, tiene un problema adicional que es el del cambio climático”, recordó Alberto.Y remarcó que en los foros a los que asistió. “Creo que hemos llamado la atención del mundo en ese aspecto y creo que hemos dado pasos porque, junto a México, hemos creado un fondo precisamente para los problemas que el Caribe debe afrontar como consecuencia del cambio climático”, resaltó.El presidente argentino señaló que “vivimos en el continente más desigual del mundo” y afirmó: “porque es mucho más fácil trabajar juntos que seguir haciéndolo separados”.En esa línea, se refirió los bloqueos que padecen los países latinoamericanos. “Los bloqueos son métodos de sanción no a los gobiernos sino a los pueblos y no podemos seguir permitiéndolos”, consideró y señaló que “Cuba lleva un bloqueo de hace más de seis décadas, venezuela padece otro tanto”.“Tenemos que trabajar para garantizar y fortalecer la institucionalidad de nuestra región, creemos en la democracia y está definitivamente en riesgo hemos visto cómo los sectores de la derecha se han puesto de pie y están amenazando nuestros pueblos.”, insistió Alberto.Y recordó que se ha visto “con el golpe de Bolivia, y hace pocos días cuando la locura invadió las calles de Brasilia a una semana de haber asumido el presidente Lula”. “ También lo padecimos aquí en Argentina cuando alguien intentó matar a nuestra vicepresidenta”, recordó el ataque a Cristina Fernández de Kirchner del 1 de septiembre pasado.“No lo podemos permitir, tenemos que trabajar en la democracia y en las instituciones es algo que América Latina se debe y no puede soslayar. Tenemos que profundizar nuestro diálogo, respetarnos en la diversidad todos los que están aquí, sus pueblos los legitiman como gobernantes, más allá de cómo el pueblo decida,”, remarcó el presidente pro témpore de la Celac.Frente a la elección de un nuevo presidente para el grupo de países del Caribe y Latinoamericanos, Alberto Fernández señaló cuando cerraba su discurso: “Tengo la tranquilidad de que en este año puse a América Latina en el lugar que merece, de haberle dicho al hemisferio norte que mientras en el norte vuelan misiles en el hemisferio sur crece el hambre, de haber pedido ante todos los foros que la guerra se termine, el fin de los bloqueos, de acercar vacunas a los pueblos que lo necesitaban”.“Con esa tranquilidad los impulsó a que entendamos que solos valemos poco, que unidos podemos tener una fuerza arrolladora y que ha llegado el momento de hacer del Caribe y de América Latina una sola región que defienda los intereses para el progreso de nuestros pueblos”, concluyó el presidente argentino.