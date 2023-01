Cerruti coincidió con Francisco en los "niveles de pobreza" pero responsabilizó a "los cuatro años de macrismo"

la vocera presidencial Gabriela Cerruti valoró la mirada del Sumo Pontífice y coincidió en que es responsabilidad de "la política" aunque particularizó en que fue por la gestión de Mauricio Macri

Tras conocerse el análisis que elhizo en una entrevista sobre la realidad política y económica de la Argentina, donde trazó cuestionamientos por los niveles de la pobreza e inflación,, afirmó la funcionaria entrevistada en Radio Perfil.Cerruti despegó así responsabilidades del gobierno actual por las dificultades económicas e hizo un paralelismo con Brasil y lo que dejaron los años de la ultra derecha allí., explicó.También señañó que Argentina “se despertó” y que “ya se puso en marcha la maquinaria" para que la ciudadanía esté "mejor”. Y agregó: “Lo que nosotros sentimos es que después de haber pasado momentos muy difíciles, estamos llegando a un momento de cosechar lo que se sembró en medio de tempestades, como la pandemia, la guerra y todo lo que ya sabemos que pasó”.En otro orden, Cerruti defendió el modelo que está llevando a cabo la Argentina en la actualidad, bajo la presidencia de: “Esto es lo que hay que salir a defender, porque esto tiene que ver con que este modelo de país no se termine en octubre. Necesitamos más tiempo para cosechar lo que se estaba sembrando”.El papa Francisco había realizado un crudo análisis sobre el presente de Argentina, pero en el marco de señalar que lo que sucede viene desde antes, tras el golpe de Estado a. En un extenso reportaje, habló de los altos niveles de pobreza e inflación que experimenta nuestro país.“La pobreza está en un 52%, ¿qué pasó? mala administración, malas políticas”, cuestionó el Sumo Pontífice en diálogo con The Associated Press. Allí también analizó los precios en el país y consideró que es “impresionante el nivel de inflación".