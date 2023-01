Mensaje de Nación a Larreta: "Si no acata el traspaso de los colectivos, iremos a la justicia"

el gobierno porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta sigue negándose a hacerse cargo del subisidio a las líneas de colectivo que sólo transitan en CABA y esa situación llevó a que desde el Poder Ejecutivo nacional le mandan un contundente mensaje de advertencia

El Ministerio de Transporte nacional tiene la información precisa de que, por ejemplo, en 2018, durante el gobierno nacional de Mauricio Macri, la Ciudad de Buenos Aires aportó más del 80% de los subsidios necesarios para mantener a las 32 líneas de colectivos, pero en 2022 solo aportó el 51% de los 29.000 millones de pesos totales, y durante los primeros dos meses del año no aportó nada

Pese a que sigue habiendo un esquema de negociación y reuniónes,, afirmó el ministro de Transporte nacional,, para instar así este viernes a la Ciudad de Buenos Aires a acatar el traspaso a su jurisdicción de 32 líneas de colectivo que tienen origen y destino en territorio porteño.Ambas gestiones mantuvieron ayer una reunión y acordaron un esquema de trabajo coordinado hacia febrero para analizar el traspaso de las líneas de colectivos que circulan solamente en el ámbito de la Ciudad, no obstante el larratismo se resiste a hacerse cargo de la autonomía que, en otros conflictos, reclama con orgullo.El conflicto lleva meses por la polémica en torno a la distribución de subsidios y los fondos que destinan al funcionamiento del transporte cada jurisdicción.Entrevistado en El Destape, Giuliano contó que se acordó que, pero dejó en claro que si producto de esa oferta y otra no se consigue un acuerdo en el segundo mes del año Nación irá a la Justicia.“Hay 32 líneas que, en el Gobierno anterior, fueron enganchadas al subsidio federal. Estas líneas manejan un presupuesto que es la mitad de lo que se recibe el fondo compensador de todo el interior. Son alrededor de 50 mil millones de pesos”, precisó el titular de Transporte a nivel nacional.Giuliano recordó que hace un año se comenzó el trámite con el gobierno de Larreta "para hacer cumplir una ley que indica que el transporte púbico que tiene origen y destino en la Ciudad es responsabilidad y competencia exclusiva de la Ciudad”., argumentó el funcionario nacional, que agregó que “por obtener un subsidio, la Ciudad declina una competencia que es constitucional”.Desde la administración porteña hicieron llegar a algunos medios que "la visión metropolitana en el transporte es clave" porque "todos los días millones de personas cruzan de la Provincia a la Ciudad y viceversa, con lo cual la única manera de avanzar es coordinados".Pese a esa línea de pensamiento de CABA, poniendo énfasis en que viajan pasajeros de otras jurisdicciones, Giuliano fue contundente: "La Ciudad no se hace cargo de la responsabilidad sobre sus pasajeros”.El funcionario nacional expuso que “el Gobierno de Larreta tiene que ponerse en el mismo lugar que el resto de las Provincias argentinas”.Si llegara a judicializarse el traspaso de los colectivos porteños, sería un conflicto más entre Nación y Ciudad en la Justicia durante el gobierno porteño de Larreta y nacional de, como los recursos de coparticipación o la apertura de las escuelas durante la pandemia.