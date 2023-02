Apoyo político de un grupo de gendarmes a Bullrich en la interna con Larreta

En el marco de la interna con el larretismo, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, recibió el apoyo de la Mutual Círculo de Suboficiales de Gendarmería Nacional, un grupo de gendarmes que apuntó de lleno contra Florencia Arietto por repudiar la posibilidad de sacar el Ejército a la calle en Rosario., expresó Bullrich en su cuenta de Twiter, junto a una carta de un grupo de gendarmes.Todo comenzó cuando, ex funcionaria del Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Cambiemos, cuestionó la idea de la ex ministra de Mauricio Macri y advirtió que "piden el ejército y después cuando haya una montaña de muertos los van a condenar por violencia institucional"."No funciona así. Mejoremos la policía pero no hagamos demagogia", completó en esa publicación en Twitter. Pero no conforme, anoche fue al canal televisivo TN y embistió contra Bullrich con una acusación: "Siempre dobla a 180, el Estado no puede dejar muertos en los desalojos".Ante esa acusación, el canal opositor salió con los tapones de punta a defender a Bullrich. Le preguntaron a Arietto qué muertos había dejado Cambiemos en los desalojos y la hoy dirigente larretista fue contundente: "(Santiago) Maldonado en Cushamen, (Rafael) Nahuel...".De todas maneras, la especialista en Seguridad dió marcha atrás, al disculparte este miércoles con Bullrich y asegurar que las críticas fueron "de buena fe".