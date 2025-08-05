Diego Guelar insultó y cuestionó a Macri, descolocado por la decisión de ceder el poder a LLA: ¿Qué diablos le pasó?

#Cruce | El exdiplomático Diego Guelar insultó con crudeza al expresidente Mauricio Macri y consideró que, "sin dudas, es el responsable" de la derrota del PRO en los comicios porteños. pic.twitter.com/KfWuamSXcp — Política Argentina (@Pol_Arg) August 12, 2025

El exembajador en China, la Unión Europea y Brasil, y actual candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires por la Ucedé, Diego Guelar, acusó a Mauricio Macri de falta de liderazgo político, lo responsabilizó por la crisis interna que atraviesa el PRO tras el acuerdo con La Libertad Avanza y lo insultó sin tapujos. "Sin lugar a duda, es el responsable. Para ser claro, lo voy a decir: un reverendo hijo de puta. No sé si es elíptico, no es muy diplomático”, disparó en diálogo con Radio Con Vos.El dirigente se mostró desconcertado por la liviandad con la que el líder de los amarillos cedió el nombre y los colores de los suyos, en favor del espacio de Javier Milei. “Habrá que consultar con su psiquiatra, o con su gurú, o quien sea, ¿qué diablos le pasó?”, planteó. En esa línea, ante el reparo de los entrevistadores, Guelar admitió estar “influenciado por la era Milei”, en alusión a los insultos que hace a toda voz.El aspirante a senador también recordó que Macri perdió una oportunidad histórica que comparó con la que tuvieron figuras como Juan Domingo Perón o Hipólito Yrigoyen, cuando le tocó liderar el país en 2015. “No entendiste que estabas arriba del caballo de la historia. No lo sé, habrá hecho un negocio personal. Se quebró”, sentenció.Asimismo, asumió parte de la responsabilidad en la crisis del PRO al incluirse "entre los responsables de este desastre", e informó que en los últimos meses insistió, sin respuestas, en llevar adelante una interna "para ser candidato por decisión de la gente a senador, en un frente que fue Juntos por el Cambio".Desde sus redes sociales, el exdiplomático propuso que “el PRO debería haber conformado una coalición con LLA sin desaparecer", y se proclamó como "el único que representa las ‘Banderas de PRO’ en esta elección", junto a la UCEDE. En la misma línea y con dureza, calificó al polémico pacto como "migajas".Las críticas del exfuncionario se suman a las voces disidentes dentro del espacio que integraba el PRO. Horacio Rodríguez Larreta rompió hace tiempo con el partido para competir por separado en la Ciudad, mientras que María Eugenia Vidal calificó la alianza con los libertarios como “malo para el PRO, para la gente y para el país”. En sintonía, la diputada defendió que “hay que construir el post-mileísmo” y aclaró que seguirá dentro del PRO, a pesar de las diferencias.En respuesta a las críticas internas, Mauricio Macri defendió la alianza que enfrentará al peronismo a nivel nacional, asegurando que se trata de “acompañar el cambio que está en marcha en todo el país” y que “lo que está en juego no es un partido ni un cargo, sino, de alguna manera, el futuro del país”. El exmandatario consideró que el acuerdo busca “unir fuerzas y seguir el rumbo que eligió la sociedad”.