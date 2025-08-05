"Es un hijo de p..., no tengo duda": ex funcionario del PRO destrozó a Macri por el acuerdo con LLA

Diego Guelar, exembajador macrista en China, la Unión Europea y Brasil, y actual candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires por la Ucede, cargó fuerte contra el expresidente Mauricio Macri luego de que se confirmaran las alianzas del PRO con La Libertad Avanza.Al ser consultado sobre quién le puso “el último clavo al cajón del PRO”, Guelar lanzó: “Mauricio Macri es el responsable, sin dudar a dudas. Para ser claro, lo voy a decir: un reverendo hijo de pu.... No sé si es elíptico, no es muy diplomático”.“El PRO fue un fenómeno municipal y después dio el salto para transformarse en un fenómeno nacional. Y después, el mismo hijo de pu... lideró una asociación curiosa, como la definición de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania hoy, asociada con la centro-izquierda y los liberales para parar a la extrema derecha”, sostuvo Guelar.El ex embajador mostró su enojo con el gobierno de Cambiemos, del cual fue parte y le habló directamente al expresidente: “No entendiste que estabas arriba del caballo de la historia, estuviste en el caballo de la historia. A Mauricio Macri le tocó una circunstancia equivalente a la que le tocó en su momento a Perón o a Yrigoyen. Habrá hecho un negocio personal, no sé. Se quebró. Habrá que consultar con su psiquiatra, o con su gurú, o quien sea, qué diablos le pasó”.Y siguió: “Yo no tengo una explicación racional y no me voy a guiar por los cuentos, las historietas. Entonces digo, no sé, pero que es un hijo de puta no tengo la menor duda. El motivo ya se va a saber, porque él es un personaje de la historia más allá de su intencionalidad”.“Tal vez su objetivo es ser el campeón mundial de bridge”, ironizó en Radio Con Vos. “Me incluyo entre los responsables de este desastre. En estos ocho meses vengo pidiendo una interna para ser candidato por decisión de la gente a senador en un frente en lo que era Juntos por el Cambio. No hubo nada de eso”, amplió.Tras sus polémicas declaraciones, sostuvo hoy en Radio Mitre que “fue una forma diplomática de expresar mi absoluto desacuerdo de haber hecho desaparecer al PRO”.