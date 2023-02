Caso Lucio Dupuy: se conoce la sentencia para la madre y su pareja

El Tribunal de Audiencia de La Pampa dará a conocer mañana el veredicto del juicio por el crimen de Lucio Dupuy, cometido el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, sin la presencia de las acusadas.. Los fiscales a cargo de la acusación aseguraron que a lo largo de la primera etapa de instrucción y del debate oral se presentaron "pruebas contundentes" para que ambas sean condenadas a prisión perpetua. Al mismo tiempo, está prevista ese mismo día una movilización convocada por Christian, padre de Lucio.Los fiscalesacusaron a Valenti de los delitos de, en tanto que a Páez se le imputa el "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía".En declaraciones televisivas, los abogados remarcaron queEn ese sentido, identificaron a la autopsia y al intercambio de mensajes entre las imputadas como evidencias muy importantes, dado que a su entender permitieron probar el maltrato físico al que fue expuesto el niño, no solamente en el momento del asesinato sino también previamente.", indicó por su parte Verónica Ferrero en diálogo con A24. En esa misma línea, Walter Martos planteó que los mensajes de texto obtenidos de los celulares de las acusadas fueron clave para determinar "de qué manera se ponían de acuerdo para sostener el maltrato sin que otro adulto se diera cuenta".A partir del análisis detallado de la cronología de mensajes que Páez y Valenti intercambiaron desde el momento en que ambas comenzaron a tener contacto con Lucio, a mediados del 2020, determinaron que "fue maltratado desde el primer momento" y que esa violencia se agravó a lo largo del tiempo, al igual que las agresiones sexuales.La defensora oficial de Páez,, consideró por su parte que no existió un homicidio agravado sino un homicidio preterintencional, es decir que no tuvo intencionalidad, ya que la imputada -que admitió haberle pegado a Lucio- no buscó asesinarlo.Por ese motivo, en su alegato,La defensa aseveró que "ninguna de las tres agravantes" planteadas por el MPF para el homicidio quedaron probadas y agregó que en el peor escenario pudo existir un homicidio simple con dolo eventual.Con respecto a la acusación de abuso sexual, Blanco Gómez, pidió la absolución de Páez por el beneficio de la duda, al tiempo que aseveró que la mediatización del caso provocó un "estado de indefensión" en la imputada.. Sin embargo, la fiscalía no lo convalidó y mantuvo la misma calificación.Los fiscales tampoco llevaron adelante una denuncia contra la jueza Ana Clara Pérez Ballester, a cargo del Juzgado de Familia y del Menor 1 de la Segunda Circunscripción Judicial y la persona que entregó la custodia total del niño a Valenti en 2020. Ferrero, Rivero, Martos y Paulucci indicaron que durante el debate. Este lunes, una ONG que se manifiesta abiertamente en contra del derecho al aborto denunció a la jueza pampeana.La madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti, apuntó contra el padre de su hijo, Christian Dupuy, y dijo al declarar en la última jornada del juicio:Durante su declaración, en la que no aceptó preguntas, la mujer de 25 años y quien vivía en Santa Rosa, recordó que esa mañana dejó a su hijo "con vida" al cuidado de su novia para irse a trabajar al Hotel Mercure, del Casino Club de Santa Rosa, y que "al día de hoy" sigue "sin poder creer" lo que le ocurrió. Tras ello, afirmó que a su hijo lo "llora en privado" porque esy que dijeron "un montón de cosas" sobre su "supuesto rechazo a la maternidad".Antes, el 7 de diciembre último, Abigail Páez, de 28 años, reconoció ante los jueces que golpeó a Lucio y dio detalles de la agresión: "Cuando llegué a la casa, lo vi a Lucio que se estaba mandando un moco. No importa qué, porque no viene al caso. Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí donde la verdad, ni sé por qué tampoco", contó, al tiempo que comenzó a llorar., agregó.Luego, dijo que vio que el niño "se estaba debilitando o desvaneciendo" por lo que lo tapó con su toallón y lo llevó a su pieza:, continuó.