Cristina Kirchner tildó de loco o mentiroso a Milei por lo que dijo en cadena nacional: Haceme un favor, dejá de mentir

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no dejó pasar las afirmaciones de Javier Milei durante su cadena nacional y, este sábado, mediante su cuenta de X, respondió con ironía y dureza en una nueva edición de su habitual “Che Milei". "Disculpame, pero más que con los pies para adelante, te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada”, lanzó, en alusión a la frase del jefe de Estado sobre que no dará marcha atrás con el rumbo económico a pesar de la resistencia parlamentaria.La respuesta de la exvicepresidenta se enfocó en rebatir las afirmaciones de Milei en torno a los supuestos "triunfos" de su programa económico. “Tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Dale. ¿En serio?”, ironizó.La líder peronista que permanece en su hogar cumpliendo prisión domiciliaria, reparó también en el otro eje de su plan económico al que celebra y defiende, la supuesta ausencia de emisión monetaria. “Dejá de mentir con la cantinela esa de que en tu gobierno no hay emisión, si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar”, acusó.En la misma línea, planteó que las tasas de interés están “por las nubes” y graficó su punto con sarcasmo: “¿Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés... con chupetines? No, con emisión de dinero".Asimismo, deslizó sin filtros que el más favorecido en la ecuación es el ministro de Economía, Luis Caputo, al denunciar "los mismos de siempre" son quienes "se llevan la emisión", en referencia a que el titular de la cartera económica cumplió la misma función en la administración de Mauricio Macri, cuando gestionó millonarias emisiones de deuda que beneficiaron a bancos y fondos ligados a él, incluido el polémico bono a 100 años y colocaciones a entidades con vínculos offshore propios que contribuyeron a la "timba" financiera."Muy humildemente, Milei, mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie. Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas", remató Cristina.