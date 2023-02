Elecciones 2023: La Rioja confirmó comicios el 7 de mayo para elegir gobernador, vice e intendentes

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se realizan a nivel nacional el segundo domingo de agosto (es decir, el 13); mientras que las Generales, el cuarto domingo de octubre (el 22).

El gobernador de La Rioja,, confirmó este viernes que la provincia tendrápara elegir al máximo mandatario provincial como también los cargos de vicegobernador, intendentes y concejales. Además,aunque sostuvo que "no condicionará a nadie" que quiera presentarse a la gobernación dentro del Frente de Todos (FdT).producto de un aporte de compañeros, que inclusive lo veían necesario", explicó el mandatario riojano en diálogo con Ámbito Financiero.Y afirmó: "Primero queremos resolver la elección provincial y luego dedicarnos a contribuir en Nación, con una política única y una estrategia común para afrontar el proceso electoral que se viene".De los 22 distritos (21 provincias y la Ciudad de Buenos Aires) que tendrán elecciones durante el 2023, solo uno tiene confirmado que la elección local se celebrará el mismo día que la nacional: el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que decidió mantener las fechas.La fecha anunciada por Quintela, el 7 de mayo, a su vez coincidirá con los comicios que se realizarán ese mismo día en Jujuy y Misiones (podría sumarse Tierra del Fuego), que también se diferencian respecto de la elección nacional.En si el calendario electoral comienza el próximo domingoelija, a través de las Primarias Abiertas Simultáneas (PAS), no obligatorias, el candidato a gobernador de cada espacio y las Generales se realizarán el 14 de mayo. Le seguirán,En mayo además, una semana después de La Rioja, Jujuy y Misiones,Formosa, Buenos Aires y Santa Cruz siguen sin definición, aunque a partir de mitad de año, se sumarán los comicios de las jurisdicciones faltantes.El, a través del sistema electoral de Lemas elecciones para gobernador y vicegobernador, y otros cargos provinciales. Mientras que en, el gobernador Omar Perotti estableció que las elecciones provinciales se realizaránpara todos los cargos provinciales.También en septiembre, tras la confirmación del gobernador de, Jorge Capitanich, se anunciaron las elecciones para el 17 de septiembre; ese mes la provincia deTierra del Fuego, por su parte, tiene la obligación de llevar a cabo las locales -al menos- 90 días antes de las nacionales y Formosa, si bien no confirmó la fecha, también desdoblará sus comicios.Algunos distritos aún no definieron la fecha de sus elecciones, mientras, ya que recién lo harán en dos años. Ambas poseen un calendario electoral distinto y tienen elecciones ejecutivas cuando el resto lleva a cabo las legislativas (las últimas, celebradas en el 2021).-Con información de Télam-